Vişne sapının faydaları 0:00 / 0:00

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi vişnenin sağlığımız için faydalı etkilerinden kış aylarında da faydalanmak çok kolay. Mermalatını, meyve suyunu ya da kompostusunu yaptığımız vişnenin saplarını kurutup bitki çayı olarak tüketebilirsiniz. Vişne sapının faydalarını öğrendiğiniz zaman vişne sapını kış aylarında bolca tüketilen bitki çaylarının arasına eklemeniz hiç zor olmayacak.

Vişne Sapı Neye İyi Gelir?

Yaz aylarında bahçenizden topladığınız ya da bir manavdan satın aldığınız vişnelerin saplarını bir bezin ya da temiz bir kâğıdın üzerine sererek kurutabilirsiniz. Birkaç gün içinde kuruyabilen vişne saplarını kışın bitki çatı olarak tüketebilirsiniz. Eğer yazın vişne sapı kurutmadıysanız pek çok aktardan da vişne sapını kolaylıkla satın alabilirsiniz.

Oldukça kolay bulunan Vişne Sapı Faydaları bakımından dikkat çeken ürünlerdendir. Günlük bitki çayı olarak da tüketebileceğiniz Vişne Sapı Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmiştir. İbrahim Saraçoğlu özellikle ödem problemi yaşayanların vişne sapı tüketebileceğini söylüyor.

İşte Vişne Sapı Faydaları

Tam bir vitamin ve mineral deposu olan vişne sapı insan vücudunun ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin karşılanmasına yardımcıdır.

Bağırsak ve sindirim problemleri olanların rahatça tüketebileceği vişne sapı kabızlığın giderilmesine yardım ettiği gibi kronik kabızlık yaşayanların da kabızlık tedavisinde kullanabileceği ürünlerden biridir.

Vişne sapı metabolizmanın düzenli çalışmasını sağlar.

Güçlü bir antioksidan olan vişne sapı hem vücudunuzdaki mikropların temizlenmesinde hem de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. Kış aylarında vücut direncini arttırmak isteyenler vişne sapından hazırlanan bitki çayları tercih edebilir.

Vişne sapının metabolizmanın çalışmasını hızlandırdığını söylemiştik. Bu etkisi sayesinde vişne sapı kilo vermeye çalışanların da rahatça kullanabileceği bir üründür. Hem vücutta bulunan ödemin atılmasını hem de diyet yapanların vücudunda parçalanmış olan yağların vücuttan idrar yoluyla çıkarılmasını sağlayan vişne sapı çayı düzenli kullanıldığında kilo vermeyi hızlandırabilir.

Ödem attırma etkisi sayesinde özellikle regl dönemindeki kadınlar regl dönemlerinde hissettikleri şişkinlikten ve ödemden kurtulabilmek için vişne sapı içebilir.

İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavi edilmesinde de vişne sapının faydalı etkisi görülmektedir.

Vişne Sapı Nasıl Kullanılır?

Vişne sapını bitki çayı olarak kullanabilirsiniz. Kurutulmuş vişne saplarını bir tencerede ya da demlikte (tek kişilik yapacaksanız cezve de olur) bir miktar su ile kaynatın. Dilerseniz sıcak sıcak dilerseniz soğutup tüketin.

Vişne Sapı Zararları Neler?

Antioksidan zengini ve ödem attırıcı özellikleriyle dikkat eken vişne sapının zararları olup olmadığı da merak ediliyor. Vişne sapını bir hekim tarafından tespit edilmiş somut bir zararı yoktur ancak her şeyde olduğu gibi vişne sapında da ölçülü tüketime dikkat edilmelidir.

Vişne sapı fazla tüketilmemelidir. Ödem attırıcı etkisi nedeniyle fazla tüketildiği zaman çok fazla idrara çıkılmasına neden olabilir. Hamile ve emziren kadınlar ile kronik hastalığı bulunanların vişne sapı tüketirken bir hekime danışmasında fayda var.