Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor'dan alınan Sadık Çiftpınar'ın ardından oluşan sessizliğin peş peşe gelecek imzalarla bitmesi bekleniyor.
Birçok isimle temas halinde olsa da aradaki ufak pürüzlerden dolayı anlaşma aşamasına gelemeyen Kanarya, bugünkü Bursaspor maçının ardından düğmeye basacak ve yeni transferlerle taraftarını coşturacak.
Sarı-Lacivertliler'in ilk büyük bombası, Chelsea'den Victor Moses...
Fenerbahçe'nin ilk teklifini "Önceliğimi Premier Lig takımlarına veriyorum" diyerek beklemeye alan yıldız futbolcu, Ada'dan umduğu teklifi bulamadı.
Kanarya'yı tekrar gündemine alan Moses'in teklifi büyük ölçüde kabul ettiği belirtiliyor.
Chelsea'dan 1.5 yıllığına kiralanacak olan yıldız futbolcu için Damien Comolli'nin son detayları görüştüğü ifade edildi.
Ersun Yanal'ın hücum hattı için "Alınırsa çok iyi olur" raporu verdiği yıldız futbolcunun maliyeti ile ilgili geçtiğimiz günlerde Nijerya basınından flaş iddialar gelmişti.
Haberlere göre Fenerbahçe, Moses için 6 aylık süre için kiralama ücreti ve maaşı dahil 4 milyon Euro ödeyecek.
ELIS ZORA GİRDİ
Fenerbahçe'nin forvet hattına düşündüğü Alberth Elis konusunda ise tablo olumsuza döndü.
MLS ekibi Houston'ın bu transfer için 8 milyon Euro istediği, Kanarya'nın ise 6 milyon Euro teklif ettiği iddia edilirken görüşmelerin tıkandığı öne sürüldü.
Houston Dynamo takımının genel menajeri Matt Jordan, Elis için Fenerbahçe ve başka takımlardan teklif aldıklarını doğrularken, bu rakamların kendi beklentilerinin altında olduğunu ve Elis'in sezon sonuna kadar takımda kalmayı kabul ettiği söyledi.
SERDAR VE TOLGAY İÇİN KRİTİK HAFTA
Moses konusunda bunlar yaşanırken Serdar Aziz ve Tolgay Arslan transferi konusunda bekleyiş sürüyor.
Sarı-Lacivertliler, iki futbolcunun kendilerine gelmek istediğini ısrarla vurgulasa da kulüpleri ile anlaşma zemini bir türlü bulamamıştı.
Serdar için Galatasaray, Tolgay Arslan için ise Beşiktaş bonservis ücreti isterken başkan Ali Koç ve kurmayları iki oyuncu için ezeli rakiplerinden indirim bekliyor.
Kanarya, iki oyuncu için bu hafta Galatasaray ve Beşiktaş'la son kez masaya oturmayı, tekliflerinin kabul görmemesi halinde ise farklı alternatiflere yönelmeyi hedefliyor.
ÇAĞLAR KİRALANABİLİR
Fenerbahçe, Serdar'da istediği sonucu alamazsa Leicester City'den Çağlar Söyüncü için İngiliz ekibinin kapısı çalınacak.
Bu sezon sadece 5 maçta forma giyen ve son dönemde takıma girmekte zorlanan genç futbolcunun kiralanması gündeme gelebilir.
EMRE MOR'A VETO
Celta Vigo'daki performansı ile hayal kırıklığı yaratan Emre Mor'un ismi geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bir kez daha Fenerbahçe ile anılıyor.
Genç oyuncunun menajerleri tarafından Sarı-Lacivertliler'e önerildiği belirtilirken yönetimin bu konuda Ersun Yanal'ın görüşüne başvurduğu öğrenildi.
Emre Mor'un problemli halinin, zaten zor günler geçiren takımın içinde yeni sorunlar oluşturmasından çekine Yanal'ın bu transferi istemediği kaydedildi.
Tecrübeli çalıştırıcının, son dönemdeki olumsuz görüntüsünden dolayı Emre Mor'a şimdilik soğuk baktığı ifade edildi.
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