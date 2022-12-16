Vedat Milor: Bana 'Kabadayı Vedat' derlerdi!

Milor, Twitter hesabından paylaştığı bu fotoğrafına, "Bazı troll arkadaşların nazik yaklaşımlarımdan cesaret alıp bir iki gündür beni yıldırmaya çalıştığını görüyorum. Onlara gençlik yıllarımda 'Kabadayı Vedat' diye çağrıldığımı hatırlatmak isterim. Bana tövbemimi bozdurmayın lütfen." notunu düştü.