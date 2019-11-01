Vedat kapışması

İtalyan basını Napoli'nin, devre arasında Tottenham Hotspur'un da talip olduğu Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını duyurdu. Zlatan İbrahimoviç’i isteyen ancak alamayan İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki Vedat için şimdilik takipte olduğu, transfer döneminin yaklaşmasıyla yüklü bir teklifte bulunacağı da belirtildi.