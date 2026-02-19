Veliaht canlı izle: Show TV'de Veliaht 22.bölüm tamamı full izle

VELAİHT 22.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kars’ta artık hiçbir sır karlar altında kalmayacaktır. Timur ve Reyhan, Zafer’i Yahya’nın elinden çekip almayı başarsa da asıl savaş şimdi başlar. Karslı ve Kaptan ailelerinin çocukları, Zülfikar ile Zahide’nin geçmişini kurcalar. Reyhan’la birlikte Faroz’un sevkiyatlarına dair kritik bir bilgiye ulaşan Timur, dengeleri değiştirebilecek cesur bir plan kurar. Yahya ile Zülfikar, babalarının ölümü üzerine yıllar sonra açıkça yüzleşirken; Timur, Zafer’i hayatta tutabilmek için riskli bir adım atar. Geçmişin günahları Vezir ve Zahide’yi görünmez bir bağla birbirine bağlarken, Kars’ta artık hiçbir sır karlar altında kalmayacaktır.