        Veliaht canlı izle: Show TV'de Veliaht 22.bölüm tamamı full izle

        Veliaht yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de ekrana geliyor. Yeni bölümde Timur ve Reyhan, Zafer'i Yahya'nın elinden çekip almayı başarsa da asıl savaş şimdi başlar. Karslı ve Kaptan ailelerinin çocukları, Zülfikar ile Zahide'nin geçmişini kurcalar. Dizinin 22.bölümünü canlı izlemek isteyenler Veliaht izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. İşte, Veliaht izle ekranı ve yeni bölüm özeti

        Giriş: 19.02.2026 - 13:11 Güncelleme: 19.02.2026 - 13:11
        Show TV'nin Perşembe akşamları ekrana gelen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde heyecan dorukta. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler Veliaht canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Veliaht yeni bölüm canlı izle seçeneği ve 22.bölüm özeti

        VELAİHT 22.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Kars’ta artık hiçbir sır karlar altında kalmayacaktır. Timur ve Reyhan, Zafer’i Yahya’nın elinden çekip almayı başarsa da asıl savaş şimdi başlar. Karslı ve Kaptan ailelerinin çocukları, Zülfikar ile Zahide’nin geçmişini kurcalar. Reyhan’la birlikte Faroz’un sevkiyatlarına dair kritik bir bilgiye ulaşan Timur, dengeleri değiştirebilecek cesur bir plan kurar. Yahya ile Zülfikar, babalarının ölümü üzerine yıllar sonra açıkça yüzleşirken; Timur, Zafer’i hayatta tutabilmek için riskli bir adım atar. Geçmişin günahları Vezir ve Zahide’yi görünmez bir bağla birbirine bağlarken, Kars’ta artık hiçbir sır karlar altında kalmayacaktır.

        VELİAHT 22. BÖLÜM CANLI İZLE

        Veliaht 22. bölümü ile ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten Show TV canlı yayın ekranına ulaşabilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        VELİAHT SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

