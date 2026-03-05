Veliaht canlı izle: Show TV'de Veliaht 24.bölüm tamamı full izle
Show TV'de Perşembe akşamları ekrana gelen Veliaht izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Yeni bölümde Zafer'in ölüm haberi Karslıların evine bir ateş gibi düşer. Bebek haberinin ardından boşanma davası açan Derya, Beyazıt'tan boşanır, artık özgürdür. Faroz artık Kars'tadır ve Timur'a iş teklif eder. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler Veliaht canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Show TV'de Veliaht 24.bölüm tamamı izle ekranı
Show TV’de Veliaht 24.bölüm bu akşam yayınlanıyor. Bu akşam ekrana gelecek 24.bölümde Reyhan geçmişinden gelen bu gizemli bir adamı tanımaya çalışır. Timur Faroz’u alt etmek için bir oyun kurar ancak bu sefer Yahya’ya ihtiyacı vardır. İşte Veliaht izle ekranı ve tüm detaylar
VELİAHT 24.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Zafer’in ölüm haberi Karslıların evine bir ateş gibi düşer. Bebek haberinin ardından boşanma davası açan Derya, Beyazıt’tan boşanır, artık özgürdür. Faroz artık Kars’tadır ve Timur’a iş teklif eder.
Reyhan geçmişinden gelen bu gizemli bir adamı tanımaya çalışır. Timur Faroz’u alt etmek için bir oyun kurar ancak bu sefer Yahya’ya ihtiyacı vardır. Yahya’nın kararı dengeleri değiştirir. Zahide ve Zülfikar'ın oğlu, Zülfikar Karslı'nın gerçek veliahtı ortaya çıkar.
VELAİHT 24. BÖLÜM CANLI İZLEME EKRANI
Veliaht 24. bölümü ile bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak. Dizi anlık olarak Show TV canlı yayın izleme ekranında yayınlanacak.
SHOW TV CANLI YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ