        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın heyecan dolu yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 00:05 Güncelleme:
        İlk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden çarpıcı bir tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Veliaht'ın 24. Bölüm 1. Tanıtımı:

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht', yeni bölümüyle perşembe akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #show tv
