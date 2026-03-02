Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın, yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Ayşe'nin 'Sen artık benim kızımsın' sözüyle mühürlenen bu kabulleniş, geçmişin kırgınlıklarını geride bırakıp sevgiyle örülen yeni bir başlangıcı müjdeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 07:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sen artık benim kızımsın"

        SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

        Yayınlanan ön izlemede; Ayşe, Timur’un yaptıklarını çocukluğundan beri özlemini duyduğu 'kalabalık aile' eksikliğine bağlarken; Reyhan’ın bu sürece dahil olması, izleyiciyi sarsıcı bir duygusal yolculuğa çıkarıyor. Ayşe’nin 'Sen artık benim kızımsın' sözüyle mühürlenen bu kabulleniş, geçmişin kırgınlıklarını geride bırakıp sevgiyle örülen yeni bir başlangıcı müjdeliyor.

        REKLAM

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        ‘Veliaht’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'ın İsrail'e yeni saldırılar düzenlemesiyle Kudüs çevresinde sirenler çaldı

        İran'ın İsrail'e yeni saldırılar düzenlemesiyle Kudüs çevresinde sirenler çaldı. (AA)

        #veliaht
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi