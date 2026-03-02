'Veliaht'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

Yayınlanan ön izlemede; Ayşe, Timur’un yaptıklarını çocukluğundan beri özlemini duyduğu 'kalabalık aile' eksikliğine bağlarken; Reyhan’ın bu sürece dahil olması, izleyiciyi sarsıcı bir duygusal yolculuğa çıkarıyor. Ayşe’nin 'Sen artık benim kızımsın' sözüyle mühürlenen bu kabulleniş, geçmişin kırgınlıklarını geride bırakıp sevgiyle örülen yeni bir başlangıcı müjdeliyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.