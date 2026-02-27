'Veliaht'ın yeni bölümüne Zafer'in ölümü damga vurdu

SHOW TV'de her perşembe yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı 'Veliaht', büyük kırılmaların yaşandığı yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Son bölümde Zafer’in sırrının açığa çıkmasının ardından Zülfikar ve Vezir arasında sert bir yüzleşme yaşanırken tüm aile derinden etkilendi.

Faroz’un baskısı Timur ve Yahya’yı köşeye sıkıştırırken Timur, ustaca kurduğu planla hem Faroz’a hem de Yahya’ya beklenmedik bir darbe indirdi ve Esenler’e uzanan kapıyı araladı. Derya’nın Beyazıt’tan boşanma kararı ve ardından Yahya’nın bebeğine hamile olduğu haberi Karslıların evine adeta bomba gibi düştü. Zafer ise Zülfikar’ın oğlu olmadığı gerçeğinin ağırlığını taşıyamazken babasına bir veda mektubu yazıp kendi için geri dönüşü olmayan bir yola çıktı. Bölümün finalinde ise Zafer’in cansız bedenini Zülfikar Ağa ve Timur’un karlar içinde bulması yürekleri yaktı.

REKLAM Yeni bölümüyle AB’de 3,45 izlenme oranı (reyting) 9,60 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 3,36 izlenme oranı (reyting) 8,44 izlenme payı (share) ve Total’de de 2,84 izlenme oranı (reyting) 7,30 izlenme payı (share) elde eden dizi büyük kırılmaların yaşandığı bölümüyle sosyal medyada da çok konuşuldu ve saatler boyu listelerin üst sıralarında yer aldı. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu, 'Veliaht'ın kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor. REKLAM 'VELİAHT'IN 23'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan bölümünde Zafer’in sırrının açığa çıkmasıyla Muharrem’i haksız yere öldürdüğünü anlayan Zülfikar büyük bir yıkım yaşadı ve ilk olarak Timur’a hesap sordu. Bütün olayların Vezir’e bağlandığını anladığında ise Zülfikar ve Vezir arasında yılların hesabının sorulduğu sert bir yüzleşme yaşandı. Zülfikar, Arnavut Saim’in itirafını da izledikten sonra Vezir’i hayatından tamamen çıkarıp evden kovdu.

Zülfikar, yaşananları Timur’dan öğrenmek istedi: Zafer’in Karslı olmadığı gerçeği tüm ailede bomba etkisi yaratırken Derya ve Cennet, ablaları Kudret’ten gerçeği onlardan sakladığı için hesap sordu. Bu süreçte Zafer gerçeklerin ortaya çıkmasıyla büyük bir bunalıma girerken bu yükten kurtulmanın yollarını aradı. Reyhan ise Timur’u karşısına alıp sevdiği ve hayatını beraber geçirmek istediği kadından bu önemli gerçeği nasıl sakladığını sordu. Timur da anlatamayacağını, anlatsa bile onun hayatında hiçbir şeyin değişmeyeceğini ona açıkladı. Reyhan, Timur’dan hesap sordu: REKLAM Faroz’un baskısı Timur ve Yahya’yı köşeye sıkıştırırken Timur, ustaca kurduğu planla hem Faroz’a hem de Yahya’ya beklenmedik bir darbe indirdi. Bu plan Yahya’yı Timur’a mecbur bırakınca ikili Faroz’a karşı güç birliği yapma kararı aldı. Esenler’e uzanan kapı ilk kez bu şekilde aralanmış oldu. Timur ve Yahya, Faroz’a karşı güç birliği kararı aldı: Beyazıt’tan boşanma kararı alan Derya’nın Yahya’dan hamile olduğu da kardeşleri tarafından öğrenildi. Derya, bu haberi Yahya’ya açıklamaya gittiğinde ise Zahide engeliyle karşılaştı. Zahide ise Derya’nın hamileliğini Yahya’dan saklamak için elinden geleni yapmaya kararlıydı. İstanbul’daki gelini Büşra’yı Kars’taki evlerine getiren Zahide’ye karşı Yahya da annesine sert bir rest çekti. Derya ise her şeyi göze alıp aile yemeğinde Yahya’dan hamile olduğunu herkese açıkladı. Zülfikar’ın sinir krizi geçirdiği sırada Derya’nın kendisinden bebek beklediğini öğrenen Yahya eve baskın yaptı. Zülfikar’ı sakinleştirmeye çalışan Timur, bu sefer Derya’ya karar hakkını bırakması konusunda onu uyardı. Derya ise bu sefer sevdiği adamı tercih etti ve Yahya’yla el ele evi terk etti.