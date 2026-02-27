Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümüne Zafer'in ölümü damga vurdu

        'Veliaht'ın yeni bölümüne Zafer'in ölümü damga vurdu

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht', büyük kırılmaların yaşandığı yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Bölümün finalinde ise Zafer'in cansız bedenini Zülfikar Ağa ve Timur'un karlar içinde bulması yürekleri yaktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 14:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zafer'in ölümü damga vurdu

        SHOW TV'de her perşembe yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı 'Veliaht', büyük kırılmaların yaşandığı yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Son bölümde Zafer’in sırrının açığa çıkmasının ardından Zülfikar ve Vezir arasında sert bir yüzleşme yaşanırken tüm aile derinden etkilendi.

        Faroz’un baskısı Timur ve Yahya’yı köşeye sıkıştırırken Timur, ustaca kurduğu planla hem Faroz’a hem de Yahya’ya beklenmedik bir darbe indirdi ve Esenler’e uzanan kapıyı araladı. Derya’nın Beyazıt’tan boşanma kararı ve ardından Yahya’nın bebeğine hamile olduğu haberi Karslıların evine adeta bomba gibi düştü. Zafer ise Zülfikar’ın oğlu olmadığı gerçeğinin ağırlığını taşıyamazken babasına bir veda mektubu yazıp kendi için geri dönüşü olmayan bir yola çıktı. Bölümün finalinde ise Zafer’in cansız bedenini Zülfikar Ağa ve Timur’un karlar içinde bulması yürekleri yaktı.

        REKLAM

        Yeni bölümüyle AB’de 3,45 izlenme oranı (reyting) 9,60 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 3,36 izlenme oranı (reyting) 8,44 izlenme payı (share) ve Total’de de 2,84 izlenme oranı (reyting) 7,30 izlenme payı (share) elde eden dizi büyük kırılmaların yaşandığı bölümüyle sosyal medyada da çok konuşuldu ve saatler boyu listelerin üst sıralarında yer aldı.

        Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu, 'Veliaht'ın kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

        REKLAM

        'VELİAHT'IN 23'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde Zafer’in sırrının açığa çıkmasıyla Muharrem’i haksız yere öldürdüğünü anlayan Zülfikar büyük bir yıkım yaşadı ve ilk olarak Timur’a hesap sordu. Bütün olayların Vezir’e bağlandığını anladığında ise Zülfikar ve Vezir arasında yılların hesabının sorulduğu sert bir yüzleşme yaşandı. Zülfikar, Arnavut Saim’in itirafını da izledikten sonra Vezir’i hayatından tamamen çıkarıp evden kovdu.

        Zülfikar, yaşananları Timur’dan öğrenmek istedi:

        Zafer’in Karslı olmadığı gerçeği tüm ailede bomba etkisi yaratırken Derya ve Cennet, ablaları Kudret’ten gerçeği onlardan sakladığı için hesap sordu. Bu süreçte Zafer gerçeklerin ortaya çıkmasıyla büyük bir bunalıma girerken bu yükten kurtulmanın yollarını aradı. Reyhan ise Timur’u karşısına alıp sevdiği ve hayatını beraber geçirmek istediği kadından bu önemli gerçeği nasıl sakladığını sordu. Timur da anlatamayacağını, anlatsa bile onun hayatında hiçbir şeyin değişmeyeceğini ona açıkladı.

        Reyhan, Timur’dan hesap sordu:

        REKLAM

        Faroz’un baskısı Timur ve Yahya’yı köşeye sıkıştırırken Timur, ustaca kurduğu planla hem Faroz’a hem de Yahya’ya beklenmedik bir darbe indirdi. Bu plan Yahya’yı Timur’a mecbur bırakınca ikili Faroz’a karşı güç birliği yapma kararı aldı. Esenler’e uzanan kapı ilk kez bu şekilde aralanmış oldu.

        Timur ve Yahya, Faroz’a karşı güç birliği kararı aldı:

        Beyazıt’tan boşanma kararı alan Derya’nın Yahya’dan hamile olduğu da kardeşleri tarafından öğrenildi. Derya, bu haberi Yahya’ya açıklamaya gittiğinde ise Zahide engeliyle karşılaştı. Zahide ise Derya’nın hamileliğini Yahya’dan saklamak için elinden geleni yapmaya kararlıydı. İstanbul’daki gelini Büşra’yı Kars’taki evlerine getiren Zahide’ye karşı Yahya da annesine sert bir rest çekti. Derya ise her şeyi göze alıp aile yemeğinde Yahya’dan hamile olduğunu herkese açıkladı. Zülfikar’ın sinir krizi geçirdiği sırada Derya’nın kendisinden bebek beklediğini öğrenen Yahya eve baskın yaptı. Zülfikar’ı sakinleştirmeye çalışan Timur, bu sefer Derya’ya karar hakkını bırakması konusunda onu uyardı. Derya ise bu sefer sevdiği adamı tercih etti ve Yahya’yla el ele evi terk etti.

        Yahya ve Derya’yı almaya geldi:

        REKLAM

        Bölümün sonunda ise; Karslı Ailesi’ni büyük bir kayıp bekliyordu. Zafer, Zülfikar’ın oğlu olmadığı gerçeğinin yüzleşmesini yaşarken tüm aile onun yanında durmasına rağmen bu ağırlığı kaldıramadı. Babasına bir mektup yazıp onun anlattığı hikayenin yoluna düştü. Bölümün finaline ise Zafer’in gidişini fark eden Zülfikar ve Timur’un onu karların içinde yatar şekilde bulması damga vurdu. Derin bir acı yaşayan Zülfikar Ağa’nın Zafer’e sarılıp ağladığı anlar yürekleri yakarken herkese duygu yüklü anlar yaşattı. Karslı Ailesi’nin bu kayıp sonrasında nasıl ayağa kalkacağı şimdiden yeni bölüme dair merakı artırdı.

        İşte heyecan dolu final sahnesi:

        'Veliaht', yeni bölümüyle her perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 25 Şubat 2026 (Trump İran İçin Düğmeye Mi Basıyor?)

        ABD-İran savaşına son saatler mi? Trump İran için düğmeye mi basıyor? Trump rest çekti: savaş için son 24 saat mi? Bu kadar uçak vurmadan dönecek mi? F-22'ler İsrail'de: ne oluyor? Anlaşma mı, savaş mı olacak? Pentagon İran'dan çekiniyor mu? Bu kadar yığınak İran için mi? Trump İran kararını verdi m...
        #veliaht
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Kas gevşetici yerine anestezi iğnesi yapıldı iddiası!
        Kas gevşetici yerine anestezi iğnesi yapıldı iddiası!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Öldüren kumpirde sanığın eşine 20 yıl hapis istendi!
        Öldüren kumpirde sanığın eşine 20 yıl hapis istendi!
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Beşiktaş'tan TFF'ye +5 başvurusu!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı