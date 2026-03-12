Veliaht izle: Veliaht 25.bölüm tamamı full izle Show TV'de

VELİAHT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Faroz’un gerçek veliaht olması her iki ailede dengeleri değiştirir. Vezir, Kudret’e evlenme teklifi eder ancak saklanan sırlar evlenmelerini imkansız kılar. Timur, Reyhan’a sürpriz yapar, ikili sade bir törenle hayatlarını birleştirir.