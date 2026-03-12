Veliaht izle: Veliaht 25.bölüm tamamı full izle Show TV'de
Perşembe akşamı ekrana gelen Veliaht izleyiciyle bu akşam buluşacak. Yeni bölümde Faroz'un gerçek veliaht olması her iki ailede dengeleri değiştirir. Vezir, Kudret'e evlenme teklifi eder ancak saklanan sırlar evlenmelerini imkansız kılar. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler için Veliaht 25.bölüm canlı yayın izleme bilgileri haberimizde yer alıyor.
Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht 25.bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Diziyi kaçırmak istemeyenler televizyonun yanı sıra Show TV canlı yayın ekranı üzerinden bölümü anlık ve kesintisiz bir şekilde takip edebilir. Peki, Veliaht yeni bölümde neler olacak?
VELİAHT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Faroz’un gerçek veliaht olması her iki ailede dengeleri değiştirir. Vezir, Kudret’e evlenme teklifi eder ancak saklanan sırlar evlenmelerini imkansız kılar.
Faroz’un gerçek veliaht olması her iki ailede dengeleri değiştirir. Vezir, Kudret’e evlenme teklifi eder ancak saklanan sırlar evlenmelerini imkansız kılar. Timur, Reyhan’a sürpriz yapar, ikili sade bir törenle hayatlarını birleştirir.
Timur’un planıyla Faroz hiç beklemediği bir yerden darbe yer. Esenler’e dönme vakti gelmiştir. Faroz, Vezir’in en büyük sırrını öğrenince ondan sessiz kalma karşılığında Timur’u öldürmesini ister. Sırları bir bir açığa çıkan Vezir şimdi en büyük ihanetin eşiğindedir.
VELİAHT 25. BÖLÜM CANLI İZLE
Veliaht 25. bölümü ile ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten Show TV canlı yayın ekranına ulaşabilirsiniz.
SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ