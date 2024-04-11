Veliaht Prens Hüseyin ve Prenses Rajwa ilk çocuklarını bekliyorlar

Her ne kadar ikili, aşk hikâyelerinin bazı ayrıntılarını kamuoyunun gözünden uzak tutsa da zaman zaman medyayla olan ilişkilerine dair kısa bilgiler paylaştı. Mayıs 2023'te yayınlanan bir röportajda Veliaht Prens Hüseyin, Prenses Rajwa ile ilişkisinin nasıl oluştuğuna dair açıklama yapmıştı. Prens; "Rajwa ile okuldan eski bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım" diye açıkladı ve ekledi; "Kendimi şanslı sayıyorum. Çünkü Rajwa gibi biriyle her gün tanışmıyorsunuz" şeklinde konuşmuştu.

Fotoğraflar: Backgrid usa, Instagram, Avalon