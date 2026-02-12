Canlı
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ta gerçekler ortaya çıkıyor

        'Veliaht'ta gerçekler ortaya çıkacak

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht', bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak

        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 10:01 Güncelleme: 12.02.2026 - 10:25
        SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ yeni bölümüne karşı heyecanı yükselten bir tanıtım daha yayınlandı. Farklı bir dönemin kapılarının aralandığı ‘Veliaht’, nefes kesen anların yaşanacağı yeni bölümüyle bu akşam izleyicilerle buluşacak.

        Yönetmenliğini; Sinan Öztürk’ün, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in beraber üstlendiği 'Veliaht'ın kadrosunda; Akın Akınözü (Timur), Serra Arıtürk (Reyhan), Ercan Kesal (Zülfikar), Erkan Kolçak Köstendil (Yahya), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer (Vezir Yılmaz), Bora Akkaş (Zafer), Erdem Şenocak (Beyazıt), Rahimcan Kapkap (Selim), Ayşegül Ünsal (Ayşe), Nursel Köse (Zahide), Burak Altay (Recep), Kayhan Açıkgöz (Ceset), Selin Köseoğlu (Nesrin), Selin Dumlugöl (Gülendam), Volkan Kıran (Göksel) ve Ufkum Kalaoğlu (Ziver) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Veliaht'ın 21'inci bölümünde; mayınlı arazide bir felaketin eşiğinde kalan Selim’i kurtarmak için Timur büyük bir fedakârlık yapar. Reyhan’ın Timur’u korumak için ondan habersiz yaptıklarının sonucunda ikilinin arası gerilir. Derya, Kudret’in damarına basması üzerine Vezir ve Kudret’in arasındaki aşkı babasına anlatır. Zülfikar’ın bu aşka engel olmak için yaptığı hamle Karslılar’ın evine bomba gibi düşer. Zahide ve Zülfikar arasındaki geçmişin kapısı biraz daha aralanırken, Dokuzparmak’a dair gerçekler ortaya çıkar.

        'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam, saat 20.00’de SHOW TV’de!

        HT 360 - 11 Şubat 2026 (Ankara-Atina Anlaşması Olur Mu?)

        Ankara-Atina yakınlaşması olur mu? Doğu Akdeniz anlaşmazlığı aşılabilir mi? HT 360'da Dilek Gül sordu; İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Baban ve Gazeteci Alişer Delek anlattı.  

