İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde, şehri günübirlik ziyarete gelen turistlere yönelik 25 Nisan'da 'giriş ücreti' uygulaması başlatılmıştı.

Yerel basında çıkan haberlere göre kent, 25 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar 195 bin bilet satarak ve beklentileri biraz aşarak 975 bin Euro gelir elde etti. Ancak bu miktarın çevrimiçi rezervasyon sistemi kurma, bilgilendirme kampanyaları ve bilet kontrollerinin maliyeti olan 3 milyondan daha az olduğu açıklandı.

TURİST SAYISINI AZALTMADA BAŞARISIZ OLDU

Fortune'da yer alan habere göre Venedik'teki giriş bileti önlemi başarısız oldu ve biletin hiçbir şekilde turist akışını azaltmadığı, gelenleri şaşırtmadığı, üstüne bunun yerine gelenlerin önceki yıllara göre sayısal olarak daha fazla olduğu belirtildi.

REKLAM Günübirlik gelenlere yönelik yeni turizm vergisi sisteminin ardından ziyaretçiler, ücreti online olarak ödeyebilecek ve belirlenen noktalara giriş için bir QR kodu alabilecek. Ancak pek çok Venedikli bu tedbiri eleştirerek cezaları da protesto etti. Yerel saatle 08:30'dan 16:00'ya kadar olan günlük seyahat ücreti, Temmuz ortasına kadar geçerli olacak. GECEYİ VENEDİK'TE GEÇİRECEK OLAN TURİSTLER ÖDEMEYECEK Öte yandan Venedik'te yaşayanların dışında konaklama faturasında bir gecelik vergi ödeyen turistlerden 5 euronun alınmıyor. FİYATLAR 10 EURO'YA YÜKSELTİLECEK Deneme süresinden sonra ücretin günlük 10 Euro'ya çıkması bekleniyor.