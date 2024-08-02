Venezuela'da seçim protestoları sürüyor: 80'den fazla asker ve polis yaralandı

Şiddet olaylarının yol açtığı gösterilerde ülke geneli 80'den fazla asker ve polisin yaralandığını kaydeden Saab, "Vandallık yapanların sabıkası kabarık. Hugo Chavez'in heykellerine, hastanelere ve polis araçlarına zarar verdiler. Vatandaşın hukukunu koruyacağız ve yasalara göre gereğini yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.