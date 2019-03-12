Venezuela muhalefeti, ülkede perşembe günü başlayan ve birçok yerde devam eden elektrik kesintilerini protesto edecek.

Ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, başkanlığını yaptığı ve “yetkisi bulunmayan” Ulusal Meclis’teki (AN) konuşmasında, elektrik kesintisi nedeniyle Venezuela halkını sokağa çağırdı.

AA'nın haberine göre; sokakta kalmaya devam edilirse “devlet başkanlığı gasbının” bitirileceğini savunan Guaido, bugün saat 15.00’te tüm Venezuelalıların, bulundukları en yakın bulvara çıkmasını istedi.

AN, “ULUSAL ACİL DURUM” İLAN ETTİ

Öte yandan hükümet tarafından tanınmayan ve devlet nezdinde bir yaptırım gücü bulunmayan AN’de dün görüşülen ve 30 gün sürecek “Ulusal Acil Durum” kararnamesi kabul edildi.

Kararnamede elektrik kesintisinin giderilmesi amacıyla Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere (FANB) Venezuela Ulusal Elektrik Şirketinin (CORPOELEC) tesisleri ve çalışanlar için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması çağrısı yapıldı.

Venezuela güvenlik güçlerinden, ülkede düzenlenen protestoları engellemekten kaçınılması talep edilen kararnamede, devlet hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına da elektrik kesintisi nedeniyle etkilenen hastaların bakım ve tedavisinin devam edebilmesi için özel hastanelerle mümkün olan bütün iş birliği olanaklarının araştırılması “talimatı” verildi.

Elektrik kesintisinin giderilmesini kolaylaştırmak için tasarruf çağrısı yapılan kararnamede, Küba'ya gönderilen ham petrol, akaryakıt ve türevlerinin askıya alınması yer aldı.

AN’nin ilan ettiği “Ulusal Acil Durum” 30 gün sürecek ve uzatılabilecek.

ÜLKE GENELİNDE İLAN EDİLEN RESMİ TATİL, 24 SAAT UZATILDI

Venezuela’da perşembe günü akşam saatlerinde başlayan ve hala birçok yerde devam eden elektrik kesintisi nedeniyle ilan edilen resmi tatil bugün de sürecek.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, Venezuela devlet televizyonu VTV’de yaptığı açıklamada, 5’inci gününe giren elektrik kesintisine ilişkin çalışmalarda ilerleme kaydettiklerini; resmi tatilin bugün de uygulanacağını duyurdu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun aldığı karar gereği, elektrik kesintileri nedeniyle ilk, orta, lise ve dengi okullar ile üniversitelerde ders yapılmayacak, devlet daireleri, fabrikalar ve alışveriş merkezleri hizmet vermeyecek.

“ELEKTRİK SİSTEMİNE 5 SALDIRI OLDU”

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, kesintinin başladığı perşembe gününden bu yana elektrik sistemine 5 saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Rodriguez, saldırıların niteliğine ilişkin detay vermedi.

BAŞKENTİN BAZI YERLERİNE ELEKTRİK VERİLECEK

Önemli bir bölümüne dün elektrik verilmeye başlanan başkent Caracas’ın birçok mahallesi, kentteki aktarma istasyonlarından birinde günün ilk saatlerinde meydana gelen patlamayla birlikte yeniden karanlığa gömüldü.

Elektrik kesintileri nedeniyle birçok mahallede şebeke suyu hizmeti verilemezken Caracaslılar park ve yeşil alanların yanı sıra dere gibi doğal kaynaklardan elde ettikleri veya arızalı borulardan sızan suyu, bidonlarla evlerine taşıyor.

Başkentin bazı noktalarındaki otoyollarda cep telefonlarının sinyal alabildiği noktalarda uzun araç kuyrukları oluşuyor.

OTELLER DOLDU, BAZILARI KAPANDI

Öte yandan kesintinin başladığı perşembeden bu yana kentteki otellerde doluluk yaşanıyor. Maddi durumu iyi olan Venezuelalıların yanı sıra evlerinde makineye bağlı hastaları olanlar da otellere akın ediyor.

Kentteki oteller zincirinden biri ise patlamadan ötürü, yüzlerce müşterisini tahliye ederek hizmeti sonlandırdı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO İDDİALARI YALANLADI

ABD Dışişleri Bakanlığında basın brifingi düzenleyen Pompeo, Venezuela'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pompeo, kendisine yöneltilen Venezuela'daki elektrik kesintilerinin arkasında ABD'nin olduğu iddialarını yalanlayarak, "Bu, Maduro rejiminin başarısızlığını saklamak için arkasına sığındığı asılsız iddialardır." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba ve Rusya yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için "cankurtaran halatı" görevi gördüğünü belirterek, "Küba ve Maduro ortaklığı, cehennemde yapılmış bir eşleşmedir." dedi.

Venezuela'nın ticari gelişim konusunda dünya ülkeleri sıralamasında sondan ikinci olduğunu belirten Pompeo, ülkedeki tarım, petrol üretimi ve diğer alanlarda yaşanan yetersizliğin, Venezuela halkını gün geçtikçe daha büyük sıkıntılara ittiğini söyledi.

Pompeo, Küba ve Rusya'nın, Maduro hükümetine olan desteğine de değinerek, Maduro'ya verilen desteklerin, ülke genelinde ekonomik krizin daha da büyümesine sebep olduğunu ileri sürdü.

Küba'yı "gerçek emperyalist güç" olarak tanımlayan Pompeo, Küba hükümetinin Maduro hükümetine askeri ve siyasi açıdan büyük destek verdiğini, bunun karşılığında ucuz Venezuela petrolü aldığını savundu.

Mike Pompeo, Maduro'nun etrafındaki koruma ve danışmanlarının bile Küba hükümetine bağlı olduğunu ileri sürerek, "Küba, Maduro rejimine sarsılmaz bir destek veriyor. ABD ve 50 devlet tarafından desteklenen geçici Başkan Juan Guaido için 'ABD'nin kuklası' diyen Küba'dır. Venezuela'daki gizli polis ve işkence uzmanlarını yetiştiren ve Venezuela siyasetinde büyük etkisi olan Küba'dır. Küba ve Maduro ortaklığı cehennemde yapılmış bir eşleşmedir." değerlendirmesini yaptı.

"RUSYA CANKURTARAN HALATI GÖREVİ GÖRÜYOR"

Pompeo, Rusya'yı da Maduro hükümetine verdiği destekten dolayı eleştirerek, Kremlin'in zaman içerisinde Maduro hükümetine yaklaşık 17 milyar dolar yardım yaptığını ve Maduro için Küba ile "cankurtaran halatı" görevi gördüğünü ifade etti.

ABD'nin ise Venezuela için sadece demokrasi ve refah istediğini iddia eden Pompeo, Guaido'ya olan desteklerine daha güçlü devam edeceklerini belirtti.