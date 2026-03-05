Canlı
        Haberler Dünya Venezuela'nın ABD'ye 1000 kilograma kadar altın satışı için anlaşma yaptığı iddiası | Dış Haberler

        Venezuela'nın ABD'ye 1000 kilograma kadar altın satışı için anlaşma yaptığı iddiası

        ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahalesi sonrası Venezuela'da, devlete ait madencilik şirketinin, ABD ile 1000 kilograma kadar altın satışı için anlaşma imzaladığı öne sürüldü.

        AA / Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 10:09
        İddia: Venezuela ve ABD, altın satışında anlaştı

        Axios sitesinin haberine göre milyonlarca dolarlık anlaşma hakkında bilgi sahibi iki kaynak, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Buna göre, Venezuela devletine ait madencilik şirketi Minerven'in ABD'ye 650 ila 1000 kilogram ağırlığında altın külçesi tedarik edecek bir anlaşma imzaladığını aktaran kaynaklar, sözleşmenin yüzde 98 nihai altın tedariki gerektirdiğini belirtti.

        Kaynaklardan biri, "ülkenin artık ABD pazarına ve istikrarlı bir finansal sisteme erişimi olduğu için bu anlaşmaların Venezuela'ya şimdi daha fazla fayda sağladığını" savundu.

        Venezuela'nın alıkonulan lideri Maduro New York'ta bir hapishanede. Yardımcısı Delcy Eloína Rodríguez ise ülkenin lideri konumunda.

        JASAT, 10 yıl önce işlenen 2 kadın cinayetini aydınlattı

        Jandarma Dedektiflerinin titiz çalışmaları ve DNA teknolojisinin etkin kullanımı neticesinde; 2016 yılında İstanbul'da işlenen 2 ayrı kadın cinayeti, Bolu-Mengen'de bulunan kemik parçaları ve sigara izmaritinden yola çıkılarak aydınlatıldı. (İHA)

