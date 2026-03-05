Venezuela'nın ABD'ye 1000 kilograma kadar altın satışı için anlaşma yaptığı iddiası

Axios sitesinin haberine göre milyonlarca dolarlık anlaşma hakkında bilgi sahibi iki kaynak, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buna göre, Venezuela devletine ait madencilik şirketi Minerven'in ABD'ye 650 ila 1000 kilogram ağırlığında altın külçesi tedarik edecek bir anlaşma imzaladığını aktaran kaynaklar, sözleşmenin yüzde 98 nihai altın tedariki gerektirdiğini belirtti.

Kaynaklardan biri, "ülkenin artık ABD pazarına ve istikrarlı bir finansal sisteme erişimi olduğu için bu anlaşmaların Venezuela'ya şimdi daha fazla fayda sağladığını" savundu.

Venezuela'nın alıkonulan lideri Maduro New York'ta bir hapishanede. Yardımcısı Delcy Eloína Rodríguez ise ülkenin lideri konumunda.