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        Haberler Bilgi Spor Venezuela - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım Dünya Kupası Venezuela - Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda?

        Venezuela - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım Dünya Kupası hazırlık maçı hangi kanalda?

        Venezuela – Türkiye hazırlık maçı için canlı yayın kanalı ve detayları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Güney Amerika ekibi Venezuela ile son hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki Venezuela Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 16:51 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçını Venezuela ile oynayacak ve bu karşılaşma büyük ilgi görüyor. Ay‑Yıldızlılar, tarihindeki ilk Venezuela mücadelesine çıkıyor ve maçın tarihi, saati ile yayın bilgileri sporseverler tarafından merak ediliyor. Venezuela maçı öncesinde A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız forma giyemeyecek. Peki Venezuela Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm bilgiler...

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        VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Venezuela - Türkiye hazırlık maçı 7 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile saat 01.00'de oynanacak.

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        VENEZUELA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Venezuela: Contreras, Aramburu, Ferraresi, Vivas, Quintero, Herrera, Casseres, Martinez, Carmona, Mendoza, Ramirez.

        Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan, Can Uzun.

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