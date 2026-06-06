Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan cinayet hükümlüsü Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ile yeğeni, yaşanan bir kavganın ardından silahla vuruldu. Bir berberde traş olurken Bahtiyar ve Kaya ailelerinden kişiler arasında yaşanan tartışmanın ... Daha Fazla Göster

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan cinayet hükümlüsü Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ile yeğeni, yaşanan bir kavganın ardından silahla vuruldu. Bir berberde traş olurken Bahtiyar ve Kaya ailelerinden kişiler arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Kavgada, Kaya ailesinden 4, Bahtiyar ailesinden ise 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili gözaltılar olduğu öğrenildi. Daha Az Göster