Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Venezuela Ulusal Seçim Konseyi: Devlet başkanı Nicolas Maduro seçimi kazandı | Dış Haberler

        Venezuela Ulusal Seçim Konseyi: Devlet başkanı Nicolas Maduro seçimi kazandı

        Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin açıklamasına göre 10 adayın katıldığı devlet başkanlığı seçiminde kazanan Devlet Başkanı Nicolas Maduro oldu. Maduro, 3. dönemine hazırlanıyor. Diğer yandan, sandık çıkış anketi sonuçlarında muhalefet adayı Gonzalez'in önde olduğu öne sürülmüştü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.07.2024 - 07:59 Güncelleme: 29.07.2024 - 07:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirdi.

        2

        Amoroso, yaptığı açıklamada, sandıkların yüzde 80'inin açıldığını belirterek, 10 adayın yarıştığı devlet başkanı seçimini Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro'nun kazandığını duyurdu.

        3

        İlk sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi.

        Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer alıyor.

        4

        Sandığa katılım oranının ise yüzde 59 olduğu belirtildi.

        Seçimden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

        5

        Sandıkların kapanmasının ardından Maduro destekçisi yüzlerce kişi, Miraflores Sarayı önünde bir araya gelmişti.

        6

        Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıklamasını başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te bekleyen iktidar partisi yanlıları, sevinç gösterisinde bulunmuştu.

        7

        MADURO VE GONZALEZ DESTEKÇİLERİ TARTIŞTI

        Maduro'nun bugüne kadarki en zorlu seçimi olarak görülen bu seçim, González ile arasında geçti. Sandıklarının kapanmasının ardından Maduro destekçileir ve Gonzalez destekçileri sokaklara çıktı.

        8

        İki grup arasında arbede yaşandı.

        9

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Venezuela
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Meteoroloji duyurdu! Sıcak, yağmur ve rüzgar
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Toplu sözleşme ikramiyesinde eşitlik
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Galatasaray ve Wendel açıklaması!
        Galatasaray ve Wendel açıklaması!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde ilk 5 madde kabul edildi
        Sokak hayvanları düzenlemesinde ilk 5 madde kabul edildi
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…