Venezuela Ulusal Seçim Konseyi: Devlet başkanı Nicolas Maduro seçimi kazandı
Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin açıklamasına göre 10 adayın katıldığı devlet başkanlığı seçiminde kazanan Devlet Başkanı Nicolas Maduro oldu. Maduro, 3. dönemine hazırlanıyor. Diğer yandan, sandık çıkış anketi sonuçlarında muhalefet adayı Gonzalez'in önde olduğu öne sürülmüştü
Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirdi.
Amoroso, yaptığı açıklamada, sandıkların yüzde 80'inin açıldığını belirterek, 10 adayın yarıştığı devlet başkanı seçimini Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro'nun kazandığını duyurdu.
İlk sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi.
Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer alıyor.
Sandığa katılım oranının ise yüzde 59 olduğu belirtildi.
Seçimden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.
Sandıkların kapanmasının ardından Maduro destekçisi yüzlerce kişi, Miraflores Sarayı önünde bir araya gelmişti.
Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıklamasını başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te bekleyen iktidar partisi yanlıları, sevinç gösterisinde bulunmuştu.
MADURO VE GONZALEZ DESTEKÇİLERİ TARTIŞTI
Maduro'nun bugüne kadarki en zorlu seçimi olarak görülen bu seçim, González ile arasında geçti. Sandıklarının kapanmasının ardından Maduro destekçileir ve Gonzalez destekçileri sokaklara çıktı.
İki grup arasında arbede yaşandı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.