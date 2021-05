Venom filminin yönetmenliğini Andy Serkis üstleniyor. Venom, kötü bir kahraman olmasına rağmen seyircilerden tam not almış ve beğenilmişti. Michelle Williams, bir kez daha Anne Weying karakterini canlandırmak üzere devam filminde yer alacak isimlerden. Carnage karakterine ise Woody Harrelson hayat verecek.

VENOM 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Venom: Let There Be Carnage için henüz bir vizyon tarihi açıklanmadı ancak sonbaharda yayınlanması bekleniyor.