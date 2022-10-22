Vera İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden tek tık ile öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Vera isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

VERA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Vera ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Vera isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Vera isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

VERA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Vera ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Arka, art, öte. Vücudun kuyruk sokumu bölgesi. Allah’tan korkup haramdan, günahtan, kötülüklerden sakınma, dinî buyrukları titizlikle yerine getirme, takva. Bütün yaratılmış olanlar, âlem, kâinat.

VERA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Vera ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Vera ismini koymak caizdir.

VERA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Vera ismini kullanan 1.383 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Vera ismini kullanan 504 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Vera ismini kullanan 115 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Vera ismini kullanan 91 kişi bulunmaktadır.

VERA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Vera ismine sahip olan kişiler, tam bir kahindirler. Hisleri mükemmel derecede kuvvetlidir. Bazen buna kendileri bile inanamaz. Ancak dikkatli olmaları gerekir. Bazen hisleri ve gerçek hayatı birbirine karıştırabilir, hata yapabilirler. Büyük idealleri, hedefleri vardır. Bunları gerçekleştirmek için çalışır ve başarılı olurlar. Verimli çalışırlar. Sahiplenmeyi seven insanlardır. Aile kavramına çok hassas yaklaşırlar ve önem verirler.