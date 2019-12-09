Türkiye'de vergi afları Türkiye Büyük Millet Meclis'nin kuruluşu ile başlıyor. TBMM'nin ilk kanunu, vergi yasası 30'uncu kanunu ise vergi affı yasasıydı. Bu af mültezimlere (devlet adına vergi toplayanlar) ödeme kolaylığı getiren yasaydı. Buna göre TBMM alacaklarının aslını istiyor faizini ise siliyordu. Aradan geçen 99 yılda tam 52 vergi affı yasası çıktı. Bu aflar bazen verginin tamamını bazen bir kısmını ve çoğunlukla da faizini ve cezalarını silen yasalardı. Bu vergiler incelendiğine muamele vergisi, varlık vergisi afları dikkat çekiyor. Çok konuşulanlardan spor kulüplerine ilk af 1963 yılında çıkarılmış. İlk vergi kaçakçılığına af ise yine Şubat 1963'te çıkarılan bir yasa ile sağlanmış. 1974'te ise ilk kapsamlı af düzenlemesi yapılmış. Cumhuriyetin 50'inci yılı nedenile çıkarılan bir yasa ile bir çok suç gibi vergi suçları da affedilmiş. 1983, 1992, 2003 ve 2011'de geniş kapsamlı aflar çıkarılmış.
İŞTE AFLARI ÇIKARAN BAKANLAR
2011'DEN SONRAKİLER YAPILANDIRMA
Son yıllarda ise vergi afları giderek sıkılaştı. Örneğin 2003'ten bu yana yaklaşık 1.5 yılda bir vergi affı yasası çıktı. Bu da başta iş dünyası olmak üzere her 1.5 yılın sonunda af beklentisi yarattı. Vatandaşların büyük bölümü vergisini af yasalarından yararlanarak cezasız veya daha az faize katlanarak ödemeyi alışkanlık haline getirdi. 2003'ten bu yana gelen 14 affın çoğunluğu daha ziyade vergi anaparaları değil ceza ve faizlerinin silinmesi şeklinde oldu. 2011'deki geniş kapsamlı affın ardından çıkarılan tüm aflar borçların yeniden yapılandırılması oldu. Yani asıl vergi değil ceza ve faizler indirildi ve ödeme kolaylaştırıldı. Ancak matrah artırımları ise vergi incelemelerinden kurtulmak için vatandaşların kullandığı önemli bir enstrüman oldu.
SADECE KOLAYLAŞTIRMA OLABİLİR
Son günlerde ise yine aradan geçen 1.5 yılın ardından yeni bir vergi affının hazırlığı olduğu yönünde. İş dünyası belki de hükümeti yeni bir affa zorlamak için bunu konuşsa da Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan ise işin doğası gereği herhangi bir sinyal yok. Çünkü eğer pozitif yönde bir haber olursa bu kez vergi ödeyenler bile ödemeyi kesiyor. Bütçe zor durumda kalıyor. Piyasada hazırlığı yapılan düzenlemenin bir af değil ödeme kolaylığı sağlayacak düzenleme olduğu ifade ediliyor. Bazı kaynaklar Mayıs 2020'de matrah artırımını da içine alan bir düzenleme bekliyor. Çünkü şu anda sadece 2018 kazançları matrah artırımı kapsamında değil. 2019 kazançlarını da kapsamda olması için mayısta yapılacak bir düzenleme ile Nisan 2020'de verilecek 2019 beyannameleri kapsam içine alınabilir.
BÜTÇE AÇIĞI 100 MİLYAR LİRA
Yapılandırmanın bu kadar sık olmasında ekonominin durgun olduğu dönemlerde vatandaşın ödemek istediği halde vergisini ödeyememesi büyük rol oynuyor. Çünkü vatandaşlardan yapılandırma yapanların yüzde 80'i borcu yapılandırıldıktan sonra düzgün ödemeye başlıyor. Sonlara doğru bu oran yüzde 20'lere kadar düşüyor. Bunu gören Maliye son düzenlemelerinde 2 taksidi kaçıranları kabul ediyor ancak bu kez vatandaş 3'üncü taksidi kaçırabiliyor. Diğer yandan yargıda biriken vergi davaları tasfiye ediliyor. Cezalar silinince anaparalar ödenebilir hale geliyor.
Devlet açısından ise son dönemlerde tüm tek seferlik gelir düzenlemelerine ve Merkez Bankası yedek akçesi kullanıldığı halde bütçe 100 milyar lira açık verdi. Ekonomide tüketim artmadıkça KDV ve ÖTV üzerine kurulmuş bütçe gelirleri bir türlü artmıyor. Yeni düzenlemenin bütçeyi de biraz toparlayabileceği ifade ediliyor.
İŞTE 52 VERGİ AFFI
|Tarih
|Sayı
|Başlık
|İçerik
|1
|29.09.1920
|30
|A’şar Mültezimlerinden Eday-ı Deyin Edenlerin Emlak-i Merhüne ve Mütefevvizelerinin İadesine Dair Kanun
|Mültezimlere ödeme kolaylığı: Asıl ödenir, faiz silinir.
|2
|23.04.1921
|145
|Elviyeyi Selasede Vergilerin Sureti Cibayetine Dair Kanun
|3
|22.03.1934
|2395
|Kazanç vergisi Kanunu
|Eski kazanç vergisi kaldırılır, eski kanuna göre salınıp tahsil edilmeyen vergiler silinir.
|4
|04.07.1934
|2566
|Vergi Bakayasının Tasfiyesine Dair Yasa
|Bazı vergiler için kısmen ödeme
|5
|14.06.1935
|2821
|Bazı Şekerli Maddelerden Alınmamış Olan Muamele Vergisinin Terkinine Dair Kanun
|Muamele vergisi affı. 1934 öncesi borçlarının silinmesi.
|6
|26.01.1939
|3586
|Arazi Vergisinin Mali Yıl Sonuna Kadar Olan Bakiyesinin Terkinine Dair Yasa
|Arazi vergisi affı
|7
|17.09.1943
|4501
|Varlık Vergisi Kanunu’na Ek Kanun
|Varlık vergisi affı (ücret)
|8
|15.03.1944
|4530
|Varlık Vergisi Bakayasının Terkinine Dair Yasa
|Varlık vergisi affı
|9
|05.06.1946
|4920
|Devlet Orman İşletmelerinin Bazı Vergilerden Muaf Tutulması Hakkında Kanun
|Orman Genel Müdürlüğü ve buna bağlı Devlet Orman İşletmeleri için af
|10
|21.05.1947
|5050
|Toprak Mahsulleri Vergisi Artıklarının Silinmesi Hakkında Yasa
|Yürürlükten kaldırılan vergi artıklarının affı
|11
|06.07.1948
|5240
|Götürü Olarak Alınan Nebati Yağ Muamele Vergileri Cezalarından Tahsil Edilemeyen Kısmının Alınmaması Hakkında Kanun
|Muamele vergisi ceza affı
|12
|26.10.1960
|113
|Af Kanunu
|27 Mayıs 1960 tarihine kadar işlenen çok sayıda suçun affı. Para cezalarında af var, vergi cezalarında yok.
|13
|28.02.1961
|281
|Bir Kısım Vergi Cezalariyle Gecikme Zamlarının Tecil Ve Tasfiyesine Dair Kanun
|Her türlü vergi, ceza, faizin 5 yılda ödenmesi, bunların bir kısmının silinmesi.
|14
|19.02.1963
|202
|31/12/1960 Tarihli Ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesi Ve Bir Kısım Hükümlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun.
|Götürü ücretler üzerinden alınan vergide af.
|15
|23.02.1963
|218
|Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun
|Usulsüzlük cezalarının tamamı, kusur ve kaçakçılık cezalarının yarısı affedilir.
|16
|13.06.1963
|252
|Spor Kulüplerince Oyunculara Ve Karşı Kulüplere Şimdiye Kadar Ödenmiş Bulunan Transfer Ücretleriyle Teşvik Primlerinden Mütevellit Vergi Borçlarının Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Affı Hakkında Kanun.
|Spor Kulüplerinin Vergi Borçlarının Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Affı
|17
|05.09.1963
|325
|Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve Daha Önceki Yıllarına Ait Bir Kısım Vergi Borçlarının Tasfiyesi Hakkında Kanun
|KİT vergi borçlarına af.
|18
|16.07.1965
|691
|Belediyelerin ve Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin Bir Kısım Borçlarının Hazinece Terkin ve Tahkimi Hakkında Kanun
|Belediye vergi borçlarına af.
|19
|03.08.1966
|780
|Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun
|Vergi cezalarının affı.
|08.08.1966
|20
|29.07.1970
|1319
|Emlak Vergisi Kanunu
|Önceki dönemlere ilişkin olarak tahakkuk eden bina, buhran, savunma ve arazi vergisi borçlarından doğan ceza ve gecikme zamlarının % 90’ı affedilir.
|21
|15.05.1974
|1803
|Cumhuriyet’in 50. Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun
|Kapsamlı af düzenlemeleri.
|22
|20.03.1981
|2431
|Tahsilatın Hızlandırılması ve Beyan Dışı Kalmış Servet Unsurlarıyla Vesikasız Emtianın Beyanına İlişkin Kanun
|Cezaların % 90’ının, gecikme zamlarının tamamının silinmesi, ek servet bildirimi.
|23
|27.10.1981
|2546
|2431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun.
|2431 sayılı Kanun’a ek düzenleme. Stok beyanında bulunanlara cezai takibat yapılmaması.
|24
|31.12.1981
|2571
|2431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun.
|2431 sayılı Kanun’un süresinin uzatılması, kapsamının genişletilmesi.
|25
|22.02.1983
|2801
|Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu İle Tahsili Hakkında kanun
|Geniş kapsamlı af ve matrah artırımı (özel pişmanlık)
|26
|04.12.1985
|3239
|Torba Kanun
|Vergi borcunu % 25 fazlasıyla ödeyenlerin ceza, faiz ve zamları silinir.
|27
|25.03.1987
|3332
|Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yangınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirlere ilişkin Kanun
|Tecil, tecil faizinin indirimi.
|28
|03.12.1988
|3505
|Torba Kanun
|Vergi borcunu % 30 fazlasıyla ödeyenlerin ceza, faiz ve zamları silinir.
|29
|14.06.1989
|3571
|Torba Kanun
|Kamuya yararlı dernek ve vergiden muaf vakıflara af.
|30
|23.12.1988
|3512
|1989 Yılı Bütçe Kanunu
|Belediye ve iştirakleri için ceza ve faiz affı.
|31
|15.12.1990
|3689
|Torba Kanun
|Vergi aslı ile zam, faiz ve cezanın % 30’unu ödeyenlerin diğer borçları silinir.
|32
|21.03.1992
|3787
|Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun
|Geniş kapsamlı af ve matrah artırımı
|33
|04.05.1994
|3986
|Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası İle İlgili Kanun
|Belediye, il özel idareleri ve iştirakleri için af.
|34
|20.11.1996
|4213
|Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı Hakkında Kanun
|Kıymetli madenlerin kayda alınması, yeniden değerleme olanağı.
|35
|22.07.1998
|4369
|Torba Kanun
|Mali milat, zirai kazanç sahipleri için borç silinmesi, stok düzeltmeleri.
|36
|28.12.2001
|4731
|17.08.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerde Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini … Hakkında Kanun
|Deprem nedeniyle bazı borçların terkini.
|37
|03.04.2002
|4751
|Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu Ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
|Yeni bildirim yapanlara emlak vergisi affı.
|38
|12.06.2002
|4761
|Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
|Şirketlere sermaye olarak konan değerlerden hareketle inceleme ve tarhiyat yapılamayacağı.
|39
|25.02.2003
|4811
|Vergi Barışı Kanunu
|Geniş kapsamlı af ve matrah artırımı
|40
|30.07.2003
|4961
|Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
|İhraç bedelinin yurda getirildiği tarihteki cari kur ile ihraç bedeli arasındaki fark için vergi affı.
|41
|16.07.2004
|5228
|Bazı Kanunlarda Ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
|Spor kulüplerine af.
|42
|21.04.2005
|5335
|Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
|TCDD ve bağlı ortaklıkları için af.
|43
|29.06.2006
|5535
|Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil Ve Terkinine İlişkin Kanun
|Trafik sicilinden silinen araçlar için af
|Kadastro yenileme işlemlerinde harç affı
|Mazbut vakıflara yapılan ödemelerde stopaj affı.
|44
|20.02.2008
|5736
|Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma usulü İle Tahsili Hakkında Kanun
|Yeniden uzlaşma olanağı.
|45
|04.06.2008
|5766
|Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
|Spor kulüplerine af.
|46
|13.11.2008
|5811
|Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun
|Varlık Barışı
|47
|18.12.2009
|5838
|İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
|MKYF için BSMV affı.
|Hurdaya ayrılan taşıtlar için MTV affı.
|48
|13.02.2011
|6111
|Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
|Geniş kapsamlı af ve matrah artırımı
|49
|11.09.2014
|6552
|İş Kanunu İle Bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların yeniden Yapılandırılmasına Dair KanunBazı Alacakların
|Kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması
|Kasa ve ortaklar cari hesaplarının düzeltilmesi
|50
|03.08.2016
|6736
|Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
|Kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması
|İhtilaflı alacakların yapılandırılması
|İnceleme aşamasındaki işlemler
|Matrah artırımı
|Kasa ve ortaklar cari hesaplarının düzeltilmesi
|Stok düzeltmeleri
|Varlık barışı
|51
|11.05.2018
|7143
|Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasınaİlişkin Kanun
|Kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması
|İhtilaflı alacakların yapılandırılması
|İnceleme aşamasındaki işlemler
|Matrah artırımı
|Kasa ve ortaklar cari hesaplarının düzeltilmesi
|Stok düzeltmeleri
|Varlık barışı
|Yurt dışı kazançlara istisna
|52
|17.07.2019
|7186
|Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
|Varlık barışı
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