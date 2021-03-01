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Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması uygulamasında ilk taksit ödemesinde son gün

Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması uygulamasında ilk taksit ödemesinde son gün bugün. Bu yıl uygulanmasına başlanan değerli konut vergisinin ilk taksiti için de son ödeme süresi de bugün dolacak. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin de geçen yıla ilişkin gelir vergisi beyanı ve ilk taksit ödemesini yarına kadar gerçekleştirmesi önem taşıyor

Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması uygulamasında ilk taksit ödemesinde son gün
AA

Borç yapılandırmasının ilk taksitinden değerli konut vergisi ile basit usuldeki mükellefler için gelir vergisine kadar pek çok verginin son ödeme süresi bugün dolacak.

Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksitin zamanında ödenmesi önem taşıyor.

Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihlerine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi imkanı bulunuyor. Ayrıca borçlar, banka hesabından havaleyle yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubelerinden ödenebilecek.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE İLK TAKSİT ÖDENECEK

Yılbaşından itibaren devreye alınan değerli konut vergisi için de beyannameler 22 Şubat'a kadar verildi. Değerli konut vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2020 yılında 5 milyon lirayı aşan "mesken nitelikli taşınmazlar" için ödenecek.

Vergi, beyannamenin verildiği yetkili vergi dairesi tarafından yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilecek. İlk taksit ödeme süresi bugün dolacak olan vergi, ikinci taksiti ağustos ayı sonunda olmak üzere iki eşit taksitle tahsil edilecek.

BASİT USULDEKİ MÜKELLEFLERİN BEYANNAME SÜRESİ DOLACAK

Taksici, terzi, berber, ayakkabı tamircisi ve minibüs işletmecisi gibi geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler de bugün mesai saati bitimine kadar yıllık gelir vergisi beyannamelerini verecek. Söz konusu mükellefler, beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden oluşturabilecek. 2020 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksit için son gün bugün, ikinci taksitin ise haziran ayında ödenmesi gerekiyor. Söz konusu vergi, anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden ödenebilecek.

Diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarının 2021 yılında ödeyeceği gelir vergisinin tarhı ile ilk taksitinin ödeme işlemi için de bugün son gün. Bu kapsamda, kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, özel hizmetlerde görev yapan şoförler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar gibi hizmet erbabı yer alıyor.

Ocak 2021 dönemine ait, kurumlar vergisi mükellefleri için turizm payının beyan ve ödemesi, haberleşme vergisinin beyan ve ödemesi ile dijital hizmet vergisinin beyan ve ödeme süresi bugün doluyor.

Geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süreci de bugün başlayacak. Mükelleflerin, mart sonuna kadar beyannamelerini vermesi ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

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