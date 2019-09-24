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Vergi savaşında Starbucks kazandı, Fiat kaybetti

AA / HABERTURK.COM

Avrupa Birliği'nin tarihi vergi savaşında mahkemeden iki farklı karar çıktı. AB Genel Mahkemesi, AB Komisyonu'nun Starbucks'a yönelik vergi cezasını iptal etti, Fiat'a yönelik yaklaşık 30 milyon Euro'luk vergi cezasını hukuka uygun buldu

Vergi savaşında Starbucks kazandı, Fiat kaybetti

Amerikan kahve zinciri Starbucks ile İtalyan otomobil üreticisi Fiat sağlanan vergi avantajlarıyla ilgili davada iki farklı karar çıktı. Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, Starbucks'ın AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, Starbucks'ın Hollanda'da yasa dışı biçimde vergi indirimlerinden faydalandığı yönündeki AB Komisyonu kararını iptal etti.

2015 YILINDA CEZA VERİLDİ

Kararda, Starbucks ve Hollandalı yetkililer arasında şirketin daha az vergi ödemesini sağlayan anlaşmanın yasa dışı kamu desteği anlamı taşımadığı belirtti. AB Komisyonu, 2015 yılında kahve zinciri Starbucks'a Hollanda'da sağlanan vergi kolaylıklarının yasa dışı olduğuna karar vererek, söz konusu firmaların 30 milyon Euro'ya varan miktarda vergiyi geri ödemesini istemişti. Starbucks ve Hollanda, AB Komisyonu kararını mahkemeye taşımıştı.

'HAKLI' BULDU

Öte yandan mahkeme AB Komisyonu'nun Fiat'a yönelik yaklaşık 30 milyon Euro'luk vergi cezasını hukuka uygun buldu. Kararda, AB Komisyonu'nun Lüksemburg'daki söz konusu vergi uygulamalarının Fiat'a avantaj sağladığı sonucuna varmakta "haklı" olduğu belirtildi. AB Komisyonu, 2015 yılında otomobil üreticisi Fiat'a Lüksemburg'da sağlanan vergi kolaylıklarının AB kamu destek kurallarına aykırı olduğuna karar vererek, söz konusu firmanın 30 milyon Euro'ya varan miktarda vergiyi geri ödemesini istemişti. Fiat, AB Komisyonu kararını mahkemeye taşımıştı.

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