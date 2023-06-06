Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan vergisiz iPhone konusu gündemdeki yerini koruyor. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz". Konuyla ilgili araştırılan, "Öğrencilere vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.