Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023 | Vergisiz satışı ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max ne kadar, kaç lira olacak?

        2023 vergisiz iPhone fiyatları: Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek?

        Vergisiz iPhone fiyatları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim Beyannamesi kapsamında yükseköğrenimde okuyan öğrenciler için cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti sağlanacağı açıklanmıştı. Yapılan bu açıklama, "Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları nelerdir?" Sorularını gündeme getirdi. İşte vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max güncel fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini açıkladı. Telefon almayı düşünen öğrenciler, "Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları nelerdir, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte vergisiz iPhone fiyatı...

        2

        AÇIKLAMA GELDİ!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.

        3

        APPLE'DAN BİR ZAM DAHA!

        Apple KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasıyla vergi artışını fiyatlarına yansıttı. En pahalı iPhone'un fiyatı 87 bin 457 liraya çıktı.

        KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle Apple ürünlerine fiyat güncellemesi geldi. Bu yıl yapılan 5. zammın ardından iPhone'un son sürümü olan iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL'ye yükseldi. iPhone 14 modellerine 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.

        4
        (TL) Eski fiyat Yeni fiyat (10 Temmuz)
        iPhone 14 128 GB 47.499 48.304
        iPhone 14 Plus 128 GB 52.499 53.389
        iPhone 14 Pro 128 GB 61.499 62.541
        5
        iPhone 14 Pro 1 TB 81.499 82.880
        iPhone 14 Pro Max 128 GB 65.999 67.118
        iPhone 14 Pro Max 1 TB 85.999 87.457
        6

        CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

        7

        AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

        Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

        8

        ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

        9

        Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz tarih açıklaması gelmedi. Tarih belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Olaylı maçta zafer Fenerbahçe'nin!
        Olaylı maçta zafer Fenerbahçe'nin!
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        Kartal'a 45 dakika yetti
        Kartal'a 45 dakika yetti
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"