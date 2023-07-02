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Vermem Seni Ellere oyuncuları kimler? ATV dizisi Vermem Seni Ellere konusu nedir?

ATV'nin yeni sezon yapımlarından biri olan ve ilk iki bölümüyle hatırı sayılır bir ilgi gören dizisi Vermem Seni Ellere, bu akşam 3. bölümüyle yayınlanacak. Başrollerini sevilen oyuncular Emre Bey, Buse Meral ve Fatih Al'ın üstlendiği dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yere ilişkin tüm merak edilenleri derledik...

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  • Vermem Seni Ellere oyuncuları kimler? ATV dizisi Vermem Seni Ellere konusu nedir ve nerede çekiliyor?

    ATV'nin çekimleri Ordu'da gerçekleştirilen yeni dizisi Vermem Seni Ellere, bu akşam 3. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Pazar günleri izleyicinin karşısına çıkan ve orjinal bir hikaye olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna dair ayrıntıları bir araya getirdik!
  • Vermem Seni Ellere oyuncuları kimler? ATV dizisi Vermem Seni Ellere konusu nedir ve nerede çekiliyor?

    VERMEM SENİ ELLERE KONUSU NEDİR?

    Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş… 

    Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine. 
  • Vermem Seni Ellere oyuncuları kimler? ATV dizisi Vermem Seni Ellere konusu nedir ve nerede çekiliyor?

    Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır.

    Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir. Mehmet'i doğduğuna pişman etmeye kararlı olan Zeliş, geri adım atmaz; Mehmet'e hayatı dar eder.  Mehmet de bulduğu her fırsatta kaçmayı deneyip, Zeliş'ten kurtulmanın yollarını arar. 
  • Vermem Seni Ellere oyuncuları kimler? ATV dizisi Vermem Seni Ellere konusu nedir ve nerede çekiliyor?

    VERMEM SENİ ELLERE OYUNCULARI KİMLER?

    Ali Balcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, 
  • Vermem Seni Ellere oyuncuları kimler? ATV dizisi Vermem Seni Ellere konusu nedir ve nerede çekiliyor?

    Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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