Vestel Mobilite, Avrupa’daki hizmet ağını genişletiyor

Avrupa’da elektrikli araç şarj istasyonu ağı hizmeti veren Vestel Mobilite, sektörün önde gelen şirketlerinden Diebold Nixdorf ile iş birliği başlattı.

Bu kapsamda, İtalya’da kurulu olan şarj çözümlerinin erişilebilirliği sağlanarak müşteri memnuniyetini artırmak hedefleniyor.

Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Elektrikli araç ekosisteminin geleceğinde, yalnızca üstün teknolojiye sahip şarj istasyonları geliştirmek değil, aynı zamanda bu istasyonların sürekliliğini sağlamakta da önemli rol oynuyoruz. Bu kapsamda Diebold Nixdorf ile kurduğumuz ortaklık, İtalya’daki mevcut şarj altyapımızın etkinliğini ve verimliliğini maksimize ederken, elektrikli araç sürücülerine her zaman en iyi deneyimi sunmamıza olanak tanıyacak. Bu iş birliğini, gelecekte daha geniş bir hizmet ağına yaymayı planlıyoruz" diye konuştu.

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Diebold Nixdorf EVC Global Başkanı Kenneth Sverker Nilsson ise konuyla ilgili olarak, "Dünya genelinde binlerce servis teknisyenimiz, 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren sahalarımız ve beş binin üzerindeki depo lokasyonumuz sayesinde, müşterilerimizin en zorlu hizmet seviyesi anlaşmalarını karşılayabiliyor ve en güncel endüstri standartlarını karşılayan güvenilir şarj altyapısına katkı sunabiliyoruz" dedi.