Veteriner hekim maaşı 2020

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor.
TEMMUZ’DA NE OLMUŞTU?
Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 5.01 oranında artırıldı. Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ise yüzde 6.02 oranında zam yapıldı.
2020'DE MEMUR MAAŞLARI, SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM
Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla, memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak artışlar belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI 2020
|EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI (TL)
|Eski
|Yeni
|SSK (2000 ÖNCESİ)
|1982,6
|2111,3
|SSK (2000 SONRASI)
|1181,4
|1258,0
|BAĞ-KUR (ESNAF)
|1774,7
|1889,8
|BAĞ-KUR (TARIM)
|1249,6
|1330,7
|MEMUR
|2521,7
|2660,2
|EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)
|Eski
|Yeni
|Müsteşar (1/1)
|9088,2
|9587,2
|Genel müdür (1/1)
|8033,4
|8474,5
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|3082,8
|3252,0
|Memur (Lisans - 1/4)
|3016,0
|3181,6
|Öğretmen (1/4)
|3101,9
|3272,1
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|5265,5
|5554,6
|Başkomiser (1/4)
|3207,9
|3384,0
|Polis memuru (8/1)
|3207,9
|3384,0
|Hemşire (Lisans - 1/4)
|3014,9
|3180,4
|Mühendis (1/4)
|3782,4
|3990,1
|Teknisyen (Lise -1/4)
|2632,2
|2776,7
|Profesör (1/4)
|7194,9
|7589,9
|Araştırma görevlisi (1/4)
|3780,3
|3987,9
|İmam-hatip
|3101,9
|3272,1
|Avukat (1/4)
|3101,9
|3272,1
|En düşük memur emekli aylığı
|2522,0
|2660,4
|*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI 2020
|Memur maaşları ne olacak?
|Eski
|Yeni
|Araştırma görevlisi (8/1)
|5461
|5761
|Araştırmacı (9/1)
|3652
|3852
|Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1)
|5691
|6003
|Avukat (9/1)
|4952
|5224
|Başasistan (Sağlık hiz. 5/1)
|6468
|6823
|Başkomiser (8/1)
|5468
|5768
|Başmüfettiş (1/1)
|8320
|8777
|Bekçi (Lisans 9/1)
|4180
|4409
|İlçe belediye başkan yardımcısı
|5765
|6081
|Daire başkanı (1/1)
|8660
|9135
|Diş tabibi (8/1)
|5315
|5607
|Doçent (1/1)
|7260
|7659
|Doktor öğretim üyesi (5/1)
|6250
|6593
|Ebe (9/1)
|4037
|4259
|Hademe (15/1)
|3158
|3331
|Hakim (7/1)
|8775
|9257
|Hakim adayı (9/1)
|5527
|5830
|Hemşire (9/1)
|4032
|4253
|Hizmetli (15/1)
|3158
|3331
|İmam/hatip (9/1)
|3667
|3868
|İtfaiyeci (9/1)
|3623
|3822
|Kaymakam (4/1)
|6877
|7255
|Komiser (8/1)
|5380
|5675
|Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1)
|3405
|3592
|Memur (9/1)
|3406
|3593
|Mübaşir (11/1)
|3356
|3540
|Müfettiş (7/1)
|6033
|6364
|Müfettiş yardımcısı (9/1)
|5487
|5788
|Müezzin (9/1)
|3667
|3868
|Mühendis (7/1)
|5300
|5591
|Orman muhafaza memuru (11/1)
|3758
|3964
|Öğretmen (9/1)
|3804
|4013
|Polis (11/1)
|5005
|5280
|Programcı (9/1)
|4154
|4382
|Profesör (1/1)
|8482
|8948
|Sağlık memuru (9/1)
|4032
|4253
|Şef (7/1)
|3687
|3889
|Şube müdürü (7/1)
|4670
|4926
|Usta öğretici (11/1)
|3403
|3590
|Uzman yardımcısı (9/1)
|5576
|5882
|Uzman (7/1)
|6093
|6428
|Vaiz (9/1)
|3862
|4074
|Vali (1/1)
|12526
|13214
|Veteriner hekim (7/1)
|5272
|5561
|Yoklama memuru (11/1)
|3403
|3590
|Zabıta memuru (9/1)
|3474
|3665
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