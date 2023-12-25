Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Veysel İsminin Anlamı Nedir? Veysel İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Veysel isminin anlamı nedir? Veysel ismi ne demek, ne anlama gelir?

        İsimlerin çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Veysel adının anlamı hakkında bilgi sahibi misiniz? Veysel ismi farklı anlamları taşımaktadır. İşte Veysel adının anlamı ile ilgili detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 23:53 Güncelleme: 25.12.2023 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Veysel isminin anlamı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Veysel isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        VEYSEL ADININ ANLAMI NEDİR?

        Veysel ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Veysel adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Veysel isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

        REKLAM

        VEYSEL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Veysel ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

        • Kurt
        • Küçük kurt.
        • Ağa soylu, soyunda ağalık bulunan kimse.

        VEYSEL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Veysel ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Veysel adını koymak caizdir.

        VEYSEL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Veysel ismini kullanan 73.529 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Veysel ismini kullanan 11.031 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Veysel ismini kullanan 4.357 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Veysel ismini kullanan 2.872 kişi bulunmaktadır.

        VEYSEL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Veysel adını taşıyan kimseler her şey de netlik ararlar. Marjinalliğe çok önem verirler. Zihinleri sürekli bir şekilde yeni fikirler üzerine ya da var olan fikirleri sorgulamaya devam eder. Konuları ve oluşumları başkalarıyla tartışmaktan zevk duyarlar. Sorumluluklarını çok ciddiye alırlar ve sorumluluklarına bağlıdırlar. Güven ve kararlılık onlar için yaşamının vazgeçilmezidir. Sıcakkanlı ve naif tavırları ile çevrelerinde çok sevilirler.

        Olumlu yönleri

        Yaptığı işe önem veren, tutumlu, esnek, zeki, mantıklı davranan, gerçekçi, yetenekli, disiplinli, mükemmeliyetçi, titiz, düzenli, çevresinden takdir bekleyen, amacına düşkün, sabırlı, sağlığına önem veren, el becerisi yüksek, analitik düşünce yeteneğine sahip, prensipli, çalışkan, detayları görebilen, yardım sever, pratik zekalı, anlayışlı.

        REKLAM
        Ümran isminin anlamı
        Ümran isminin anlamı

        Olumsuz yönleri

        Eleştirilerden hoşlanmayan, aşırı gururlu, aşırı hırslı, geri planda kalamayan, hep ön planda olmak isteyen.

        VEYSEL İSMİNE BENZER İSİMLER

        Veysel isminde bulunan harf sayısı altı, hece sayısı ikidir.

        Veysel ismine uygun ikinci isimler

        Veysel Baran

        İlk dört harfi ses uyumu olan isimler

        Veysi , Veys

        İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

        Veyis

        Son dört harfi ses uyumu olan isimler

        Boysel

        Son üç harfi ses uyumu olan isimler

        Yüksel , Gürsel , Mürsel , Göksel , Ersel , Günsel , Aksel

        Veysel ismi ile uyumlu olan kız isimleri

        Aysel , Boysel , Nursel , Cansel , Asel , Birsel , Tansel

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sergen Yalçın açıklaması
        Sergen Yalçın açıklaması
        Öz kaynak enerjisi!
        Öz kaynak enerjisi!
        Yol kesen taksiciler gözaltına alındı
        Yol kesen taksiciler gözaltına alındı
        Kartal nefes aldı!
        Kartal nefes aldı!
        Borsada kabus devam ediyor
        Borsada kabus devam ediyor
        Şehitler memleketlerine uğurlandı
        Şehitler memleketlerine uğurlandı
        Nijerya'da saldırı: 113 kişi öldü
        Nijerya'da saldırı: 113 kişi öldü
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"