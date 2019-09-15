VGM yani Vakıflar genel Müdürlüğü, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için geçtiğimiz günlerde almaya başladığı burs başvuruların yükseköğretim öğrencilerini de kattı. Bugünden itibaren başlayan yükseköğretim öğrencileri için burs başvuruları 30 Ekim'de sona erecek. 9 Eylül'de başlayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin başvuruları ise 9 Ekim'de sona erecek. Peki VGM burs başvuruları nasıl yapılır?

VGM BURS BAŞVURUSU

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor. Ortaöğrenim bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; yükseköğrenim bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendiriliyor. Başvuruların en sağlıklı ve kolay şekilde bilgisayardan yapıldığı unutulmamalıdır. Cep telefonu ya da tabletlerden, cihazların işletim sistemlerinin güncel olmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle başvuru yapılırken sıkıntı yaşanabilmektedir.

Doğru ve kolay başvuru yapmak için başvuru yapmadan Başvuru Kılavuzları mutlaka okunmalıdır. Başvuru kılavuzlarına başvuru giriş ekranlarından ulaşabilirsiniz.

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Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursları Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından açıklanmaktadır. Öğrencinin KYK bursu almaya hak kazanması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs başvurusu iptal edilir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınır.

VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

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