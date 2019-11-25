Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2019 burs başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca VGM burslarından yararlanabilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçlarına ilişkin önemli bir duyuru yayınladı. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? İşte 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuç sorgulama sayfası...

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019 VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. Yükseköğretim öğrencilerinin burs sonuçları da Kasım ayında açıklanacak. VGM burs sonuçları www.vgm.gov.tr adresinden sorgulanabilmektedir.

2019 VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA

VGM BURS MİKTARI NE KADAR? 2019

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

VGM'DEN BURS SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Başvuruların tamamlanmasının ardından VGM'den şu açıklama yapıldı;

"2019 – 2020 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiş ve başvuru değerlendirme işlemlerine başlanmıştır.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan ya da bu eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze yapmış olduğu burs başvurusu var ise iptal edilecektir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim burs başvuruları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimizce bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bölge Müdürlüklerimizce talep edilmesi halinde SOYBİS İzin Formları’nın öğrenciler (18 yaşından büyükler) ve öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından doldurularak Bölge Müdürlüklerimizin bildirdiği süre içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir."