        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen'den 18. gol - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen'den 18. gol

        Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Beşiktaş derbisinde kaydettiği golle bu sezonki 18. golünü attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 22:20
        Victor Osimhen'den 18. gol!

        Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.

        Müsabakanın 39. dakikasında Leroy Sane’nin ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında kale önünde bulunan Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

        27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 11. golünü attı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 7 golü bulunan Nijeryalı futbolcu bu sezonki gol sayısını da 18’e çıkardı.

        Osimhen ayrıca kariyerinde Beşiktaş’a da 2. golünü kaydetti.

        Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika saha kaldı.

