Victor Osimhen'den 5. yıldız paylaşımı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sosyal medya hesabından 5. yıldız için bir paylaşımda bulundu.
Giriş: 20.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:54
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Nijeryalı yıldız, 4. yıldızın üzerine 5. yıldızı koyduğu bir anın fotoğrafını paylaştı. Osimhen'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Galatasaray'da bu sezon 40 maçta süre bulan Osimhen, 36 gol attı ve 8 asist yaptı.
Victor Osimhen'in paylaşımı şu şekilde:
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