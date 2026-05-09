Victor Osimhen Kasımpaşa maçında yok!
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında hesap.com Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da Victor Osimhen, sarı kart görerek Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.
Giriş: 09 Mayıs 2026 - 21:48
Mücadelenin 79. dakikasında Victor Osimhen sarı kart gördü.
Nijeryalı yıldız bu kartla birlikte ligin 34. ve son haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.