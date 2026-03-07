Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen: Takımımla gurur duyuyorum - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen: Takımımla gurur duyuyorum

        Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, 1-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımından mutlu olduğunu belirten Nijeryalı golcü, "Takımımla gurur duyuyorum, birliktelik gösteriyoruz" dedi.

        Giriş: 07.03.2026 - 22:54
        "Takımımla gurur duyuyorum"

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 yenen Galatasaray'ın galibiyet golünü atan Victor Osimhen, takımıyla gurur duyduğunu belirtti.

        "TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

        Nijeryalı futbolcu, "Kolay olmayacaktı. Zor bir rakipti. Binlerce taraftar vardı. Başta momentum vardı, golü bulduk. Kırmızıdan sonra zorlandık. Takım arkadaşlarımı güçleri açısından tebrik ediyorum. Çok agresif bir şekilde mücadele ettik son ana kadar. Çok mutluyum." dedi.

        Osimhen, "Hocamın talimatlarını gerçekleştiriyorum. Takım arkadaşlarımdan beni heyecanlandıran, motive edenler vardı. Gol sonrası beni savunmaya çağırdılar. Bu kulübü çok seviyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Birliktelik gösteriyoruz. Maç maç gitmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

        LİVERPOOL AÇIKLAMASI

        Nijeryalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool karşılaşması için, "Bu galibiyet bizi destekleyecektir. Ayaklarımız yere basmalı. Liverpool çok büyük bir takım. Evde oynayacağız. Dikkatli olursak, çok kolay olmasa da iyi iş yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlar zordur. İyi işler çıkarmak için mücadele edeceğiz." yanıtını verdi.

