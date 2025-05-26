Victor Osimhen transferi için bizzat görüştü: Onay bekleniyor!

TRANSFER İÇİN ONAY BEKLENİYOR

Haberde, Al Hilal'in hükümetten bir tutar beklediği söylendi. Spor Bakanlığı bünyesindeki Mali Yeterlilik komitesinin bu transfer için henüz bir onay vermediği bildirildi. Al Hilal'in bu onayı almadan transferi gerçekleştiremeyeceği belirtildi.