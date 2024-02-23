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        Haberler Dünyadan Victoria Beckham'ın ayağı kırıldı... Talihsiz haberi eşi David Beckham duyurdu - Magazin haberleri

        Victoria Beckham'ın ayağı kırıldı

        Victoria Beckham, spor salonunda geçirdiği kaza sonucu ayağını kırdı. Talihsiz haberi eşi David Beckham duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 14:57 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:57
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        'Spice Girls' adlı müzik grubu dağıldıktan sonra moda dünyasına adım atan Victoria Beckham, 1999'da emekli futbolcu David Beckham ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren Victoria Beckham'dan hayranlarını korkutan bir haber geldi.

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        ALÇIYA ALINDI

        Dört çocuk annesi Victoria Beckham'ın ayağı kırıldı. 49 yaşındaki Beckham'ın ayağı alçıya alındı.

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        "TEMİZ BİR KIRIKMIŞ"

        Eşi Victoria Beckham'ın spor salonunda geçirdiği kaza sonucu ayağını kırdığını söyleyen David Beckham; "Görünüşe göre eşimin spor salonundaki küçük kazası temiz bir kırılmaymış" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram, AP, Avalon

        #Victoria Beckham
        #David Beckham

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