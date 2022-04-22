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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Victoria's Secret'ın ilk erkek modeli: Darren Barnet

Ünlü iç giyim firması Victoria's Secret'ın, ilk erkek marka elçisi, oyuncu ve model Darren Barnet oldu

HABERTURK.COM
  • 01
    Victoria's Secret'ın ilk erkek modeli: Darren Barnet

    Güzellik kalıplarının dışına çıkmayı reddettiği için eleştiri alan, bu nedenle marka imajını yeniden şekillendiren iç giyim firması Victoria's Secret, ilk erkek modelini duyurdu. 

     
  • 02
    Victoria's Secret'ın ilk erkek modeli: Darren Barnet

    Firmanın, ilk erkek marka elçisi olarak oyuncu ve model Darren Barnet ile çalışacağı öğrenildi. 

     
  • 03
    Victoria's Secret'ın ilk erkek modeli: Darren Barnet

    30 yaşındaki modelin şort, tişört, eşofman takımı ve aksesuarlardan oluşan cinsiyetsiz koleksiyonunun marka elçisi olacağı belirtildi.

     
  • 04
    Victoria's Secret'ın ilk erkek modeli: Darren Barnet

    Victoria's Secret tarafından yapılan açıklamada, "Cinsiyet içermeyen tekliflerimizi genişletmeye ve bir marka olarak gelişmeye devam ederken, ortaklarımızın yalnızca müşterilerimizin çeşitliliğini temsil etmelerini değil; aynı zamanda bireysellik ve özgüveni de içermelerini sağlamak istiyoruz" denildi.

     
  • 05
    Victoria's Secret'ın ilk erkek modeli: Darren Barnet

    Barnet, son dönemde Never Have I Ever dizisiyle gündemdeydi.

     

     
  • 06
    Victoria's Secret'ın ilk erkek modeli: Darren Barnet

    Kampanyalarında çeşitliliğe yer vermeye başlayan Victoria's Secret, şubat ayında Down sendromlu bir model Sofia Jirau ile anlaşma yapmıştı. 
  • 07
    Victoria's Secret'ın ilk erkek modeli: Darren Barnet
  • 08
    Victoria's Secret'ın ilk erkek modeli: Darren Barnet
  • 09
    Victoria's Secret'ın ilk erkek modeli: Darren Barnet
  • 10
    Victoria's Secret'ın ilk erkek modeli: Darren Barnet

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