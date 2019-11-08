Yüz yıllık iklimlendirme çözümleri üreticisi Viessmann Group, Türkiye'de faaliyetlerine başlamasının 25. yılını kutladı.

Viessmann Group, 12 bin çalışanı ve 2.5 milyar euroluk cirosuyla iklimlendirme çözümleri üretiminde uluslararası liderlerden biri olarak öne çıkıyor.

1917 yılından bu yana iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Viessmann Group, Türkiye'de 25'inci yılını kutladı.

12 ülkede 23 üretim tesisi bulunan ve 74 ülkede temsilcilik ofisleri ile faaliyet gösteren şirketin CEO'su Maximilian Viessmann, Türkiye’nin hem üretim hem de tüketim pazarı olarak şirketin geleceği için stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Viessmann, "Türkiye’deki 25 yılımız sadece bir başlangıç. Türkiye organizasyonumuz ve Viessmann Ailesi olarak derin bir bağlılıkla Türkiye’de değer üretmeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Dünyanın giderek daha fazla değiştiğini ve bu durumun özellikle iklim değişikliğiyle daha fazla fark edildiğine dikkat çeken Maximillian Viessmann, 2019 yılının kaydedilen en sıcak yıl olduğunu, bu sorunun ele alınması gerektiğini ve bunun ortak bir çaba içerisinde yapılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Viessmann, Türkiye'nin bu ihtiyacı kabul ettiğini, bu doğrultuda hem Türk hem de Alman hükümetlerinin CO2 emisyonlarını azaltma ve enerji verimliliği ile birlikte yenilenebilir enerji kullanımını artırma konusunda ortak çaba göstermek için taahhütte bulunduğunu hatırlattı.

ENERJİ MALİYETİNİN YÜZDE 80'İ ISINMA

İklimlendirme sanayisinin dünyada toplam enerji talebinin yüzde 40'ının nedeni olduğunu ve bir evin enerji maliyetinin yaklaşık yüzde 80'inin ısınmaya gittiğini kaydeden Viessmann, "Binalar içindeki sağlıklı ortamlar, emisyonsuz kentsel alanlar sayesinde iklim değişikliğinin daha da hızlanmasını engelleyerek katkıda bulunabiliriz" diye konuştu.

Viessmann AŞ Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik de, şirketin 2013 yılında Türkiye’de yatırım yapmaya karar verdiğini ve bu kapsamda 20 milyon euro yatırım ile Manisa Organize Sanayi Bölgesinde kombi fabrikasını hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Çelik, "2013 yılına kadar ürünlerimiz yurt dışından ithal edilirken, 2013 yılında fabrikamızın açılmasıyla yerli üretici ve ihracatçı kimliği kazandık" ifadelerini kullandı.

100 MİLYON EURO CİRO ELDE ETTİ

Celalettin Çelik, satış ve üretim organizasyonları ile Viessmann'ın 300 kişiye istihdam sağladığını ve yeni nesil kombilerin tasarlandığı Manisa'daki Ar-Ge merkezinde ve yerel tedarikçi ekosistemi ile geliştirdikleri iş birliği sayesinde Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını vurguladı.

Türkiye'deki üretimlerinin her yıl yüzde 15 arttığını ve üretimden satışa cirolarının 50 milyon euroyu geçtiğini anlatan Çelik, Türkiye'de konsolide cirolarının ise 100 milyon euronun üzerinde olduğunu söyledi.

Çelik, 1 milyon adetlik toplam kombi pazarında bu yıl yüzde 20 daralma beklediklerini, buna rağmen büyümeyi sürdürerek yüzde 1 pazar payı aldıklarını aktararak, "2020'de sektörün yeniden büyümeye geçeceğini öngörüyoruz. Bunda faizlerin düşmesiyle birlikte konut satışlarında yaşanan artışın lokomotif olacağını söyleyebiliriz. Kombi sektöründe Kasım ve Aralık ayları satışların arttığı en hareketli aylardır. Ancak bu yıl havaların da mevsim normallerinin çok üzerinde sıcak geçiyor olması nedeniyle beklenen hareketlilik henüz yaşanmadı. Kasım ayı yavaş başladı" dedi.