Viktoria Plzen Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK maçı bugün mü?

2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, güçlü Çekya ekibi Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşıyor. Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan siyah beyazlılar, Viktoria Plzen karşısında da bol gollü galibiyet arıyor. İşte şimdiden merakla beklenen Viktoria Plzen Beşiktaş maçı ile ilgili bilgiler...



V.PLZEN BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Viktoria Plzen Beşiktaş hazırlık maçı 12 Temmuz Salı günü oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.



V.PLZEN BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?



Viktoria Plzen Beşiktaş maçı Smart Spor HD'den canlı yayınlanacak.