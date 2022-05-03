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Villarreal - Liverpool maçının detayları!

Villarreal ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-0'ın rövanşında karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı da ikinci yarısı da nefesleri kesti ve 5 gol atıldı!

  • 01
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!

    Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0'ın rövanşında Villarreal'le karşılaştı.
  • 02
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!

    Nefesleri kesen mücadelenin ilk yarısını Villarreal, ikinci yarıyı ise Liverpool önde tamamladı. 
  • 03
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!

     

    Maça hızlı başlayan Villarreal 2. dakikada Boulaye Dia ile erken bir gol buldu ve 1-0 öne geçti.
  • 04
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!

    İlk yarıda oyunu adeta sürklase eden Villarreal aradığı ikinci golü de 41. dakikada buldu.

     
  • 05
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!

    Etienne Capoue'nin pasında Francis Coquelin farkı 2'ye çıkardı.
  • 06
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!

    Bu golle birlikte Villarreal, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı ve toplamda skoru 2-2'ye getirerek tur için umutlandı.
  • 07
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!

    Liverpool ikinci yarıya değişiklikle başladı. 

     
  • 08
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!

    Jürgen Klopp Jota'yı kenara alırken Luis Diaz'ı oyuna sürdü.
  • 09
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!

    İkinci yarının başlarında rakip kale önünde baskı kuran Liverpool pozisyon üretmekte ise zorlandı.
  • 10
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!

    62. dakikada Salah'ın şık pasında ceza sahasına giren Fabinho, rakip savunmanın dengesini bozdu ve farkı 1'e indiren golü kaydetti.

     
  • 11
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!

    Bu golden kısa süre sonra Liverpool ikinci golünü buldu. 

     
  • 12
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!

    Trent Alexander-Arnold'ın pasında Luis Diaz skoru 2-2'ye getirdi.

     
  • 13
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!

    Bu golden sonra dağılan Villarreal toparlanmaya çalışırken İspanyol ekibinin umutlarını bitiren gol Mane'den geldi.
  • 14
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!

    74. dakikada atılan uzun pasa Villarreal savunmasından önce dokunan Mane boş kaleye topu ağlara gönderdi.

     
  • 15
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!

    85. dakikada Etienne Capoue ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.
  • 16
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!

    Kalan dakikalarda gol olmayınca Liverpool mücadeleyi 3-2 kazandı.
  • 17
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!

    Villarreal'e toplamda 5-2'lik üstünlük kuran İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu. 
  • 18
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!
  • 19
    Villarreal - Liverpool maçının özeti! Peri masalı bitti!

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