Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Villarreal Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu kupası, bu akşam oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Finalde İspanya'nın Villarreal ve İngiltere'nin Manchester United takımları, TSİ 22.00'de Polonya'daki Gdansk Stadı'nda kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Müsabakayı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports Haber kanalından canlı yayımlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşılaşmayı stadyum kapasitesinin yüzde 25'ine denk gelen 9 bin 500 taraftar, tribünlerden takip edebilecek.

Finalde takımların her biri, maçın normal süresi boyunca 5 oyuncu değişikliği hakkı kullanabilecek. Finalin uzatmalara gitmesi halinde takımlara fazladan birer oyuncu değiştirme hakkı daha verilecek.

ÖNCEKİ 4 KARŞILAŞMADA GOL SESİ ÇIKMADI

Villarreal ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez karşılaşacak. İki takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise daha önce 4 kez karşı karşıya gelmesine rağmen bu maçların hiçbirinde kazanan taraf olmadı. Şampiyonlar Ligi 2005-2006 ile 2008-2009 sezonlarında gruplarda dört kez karşılaşan taraflar, bu müsabakalarda ağları sarsamadı ve tüm maçlar, 0-0 sonuçlandı.

VILLARREAL İLK KUPANIN PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez bu sezon finale adını yazdıran Villarreal, bu organizasyonda tarihinin ilk kupasına uzanmak için İspanyol teknik direktör Unai Emery'ye güveniyor.

UEFA Avrupa Ligi kupasını Sevilla'yı çalıştırdığı dönemde 3 kez üst üste elde eden Emery, aynı başarıyı Villarreal çatısı altında tekrarlaması halinde bu turnuvada en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanının da yeni sahibi olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından katılan Villarreal, Demir Grup Sivasspor'un da yer aldığı I Grubu'nu lider tamamlamasının ardından son 32 turunda Salzburg, son 16 turunda Dinamo Kiev, çeyrek finalde Dinamo Zagreb ve yarı finalde Arsenal'i eleyerek finale ulaştı.

Villarreal, finali kazanırsa kupaya uzanan beşinci İspanyol takımı olacak. Daha önce kupayı 6 kezle en çok müzesine götüren Sevilla'nın yanı sıra Atletico Madrid, Real Madrid ve Valencia, Kupa 2'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Tarihinde iki kez Intertoto Kupası'nı kazanan Villarreal, daha önce 2003-2004, 2010-2011 ve 2015-2016 sezonlarında Avrupa Ligi'ne yarı finalde veda etmişti.

MANCHESTER UNITED 4 YIL SONRA İKİNCİ KUPANIN PEŞİNDE

Manchester United, 2009'dan bu yana yeni formatı ve adıyla oynanan turnuvada 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. O sezon finalde Hollanda'nın Ajax takımını 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan İngiltere temsilcisi, aynı başarıyı ikinci kez tekrarlamak istiyor. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk kez kupa mücadelesi verecek Manchester ekibi, rakibine üstünlük sağlaması halinde Avrupa Ligi'nde İngiliz takımlarının 10'uncu zaferine imza atacak. Manchester United'ın yanı sıra daha önce Liverpool (3),Tottenham (2),Chelsea (2) ve Ipswich Town, Kupa 2'den zaferle ayrılmıştı.

TARAFLARIN AYNI ÜLKE TAKIMLARINA KARŞI MAÇLARI

Villarreal, Avrupa'da 18. kez İngiliz ekiplerine karşı mücadele edecek. İspanya temsilcisi, önceki karşılaşmalarda 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi. Manchester United ise İspanyol takımlarına karşı 62. karşılaşmasına çıkacak. Avrupa'da İspanyollara 22 kez kaybeden Manchester United, 16 galibiyet alırken, 23 maç berabere bitti.

VILLARREAL FİNALE KADAR KAYBETMEDİ

Turnuvaya grup aşamasında giren Villarreal, çıktığı 14 maçın 12'sinden galip ayrılırken, sadece 2 karşılaşmada beraberlik yaşadı. İspanya temsilcisi, namağlup unvanıyla turnuvanın bu sezon en dikkati çeken performanslarından birine imza attı.

UEFA Avrupa Ligi tarihinin eleme turlarında 24 maçta kazanarak Sevilla'nın rekoruna ortak olan Villarreal, kupaya uzanması halinde bu rekorun da yeni sahibi olacak.

Villarreal'in hücum gücüne finale kadar attıkları 6'şar golle önemli katkı sağlayan İspanyol forvetler Gerard Moreno ve Paco Alcacer, Manchester United karşısında da Unai Emery'nin en güvendiği isimler arasında yer alacak.

UNITED YILDIZLARIYLA KAZANMAK İSTİYOR

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne dahil olan Manchester United, Bruno Fernandes, Edinson Cavani ve Harry Maguire gibi yıldız oyuncularıyla kupaya uzanmayı hedefliyor. Finale kadar çıktığı 8 maçta sadece 1 kez kaybeden Manchester United, İtalya temsilcisi Roma'yı 6-2 yendiği maçta UEFA Avrupa Ligi tarihinin en gollü yarı final mücadelesine imza atmıştı.

MANCHESTER UNITED

Manchester United, finale gelene kadar sadece bir kez yenildi.

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, Avrupa sezonuna UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladı.

Paris Saint-Germain (PSG),Leipzig ve Medipol Başakşehir ile birlikte yer aldığı H Grubu'nu 3. sırada bitiren Manchester ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkı elde etti.

İngiltere temsilcisi, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda son 32 turundan itibaren 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 5'ini kazanan Manchester United, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Solskjaer'in öğrencileri, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Son 32 turunda İspanya'nın Real Sociedad takımını 4-0 ve 0-0'lık skorlarla eleyen Manchester ekibi, son 16'da İtalyan rakibi Milan'ı 1-1 ve 1-0 ile saf dışı bıraktı.

Manchester United, çeyrek finalde Granada'yı (2-0, 2-0),yarı finalde ise Roma'yı (6-2 ve 2-3) geçerek finalin yolunu tuttu.

EN GOLCÜLERİ BRUNO FERNANDES VE CAVANI

Manchester United'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcuları, Portekizli orta sahası Bruno Fernandes ile Uruguaylı forveti Edinson Cavani oldu. Sekiz maçta forma giyen Bruno Fernandes ile 4 karşılaşmada görev alan Cavani, Avrupa Ligi'nde takıma 5'er gol kazandırdı.

Marcus Rashford ve Paul Pogba 2'şer kez rakip fileleri havalandırırken, Mason Greenwood, Amad Diallo ve Daniel James ise birer gol buldu. Kupa 2'deki tüm maçlarda oynayan Bruno Fernandes, Greenwood ve Aaron Wan-Bissaka da takımın en istikrarlı isimleri olarak kayıtlara geçti.

VILLARREAL

Villarreal ise oynadığı 14 maçın 12'sini kazanıp 2'sinde berabere kalarak finale namağlup geldi.

İspanyol teknik direktör Unai Emery yönetimindeki Villarreal, turnuvaya grup aşamasından başladı. I Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı ile yer alan İspanyol ekibi, biri hükmen olmak üzere 5 galibiyet ve 1 beraberlikle grubunu lider tamamladı.

Villarreal, Azerbaycan ekibi Karabağ'da çok sayıda oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması ve sahaya çıkamaması nedeniyle I Grubu maçında 3-0 hükmen galip ilan edilmişti.

Son 32 turunda Salzburg, son 16 turunda Dinamo Kiev, çeyrek finalde Dinamo Zagreb ve yarı finalde ise Arsenal'i eleyen Villarreal, finale yükseldi.

EMERY, KUPAYI 3 KEZ KAZANDI

49 yaşındaki teknik direktör Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik direktörlerden biri olarak dikkati çekiyor. Sevilla'yı çalıştırdığı dönemde 3 sezon üst üste kupayı kazanan Emery, İtalyan teknik direktör Giovanni Trapattoni ile birlikte 3'er kez bu başarıyı gösteren iki çalıştırıcıdan biri konumunda bulunuyor.

Ayrıca bir dönem çalıştırdığı Arsenal ile 2019 yılında finalde Chelsea'ye kaybeden İspanyol teknik direktör, 5. finalinde 4. kez kupayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan teknik direktör olma unvanına ulaşmak istiyor.

GERARD MORENO VE PACO ALCACER, TAKIMIN EN SKORERLERI

Villarreal'in bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Gerard Moreno ve Paco Alcacer oldu. Tecrübeli futbolcular, takımlarının final yolculuğuna 6'şar golle önemli katkıda bulundu. Kolombiyalı oyuncu Carlos Bacca 3, Nino Rodriguez, Baena Rodriguez ve Raul Albiol da 2'şer golle Villarreal'in final yolculuğuna katkı sağladı.