Villeneuve d'Ascq LM-ÇBK Mersin: 60-69 (MAÇ SONUCU)
ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroLeague'in üçüncü haftasında konuk olduğu Fransız ekibi Villeneuve d'Ascq LM 69-60 yenerek ikinci galibiyetini aldı.
FIBA Kadınlar EuroLeague'in üçüncü haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini 69-60 yendi.
Villeneuve d'Ascq kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanan mücadeleye iyi hücum yaparak başlayan ÇBK Mersin, ilk çeyreğini 27-13 önde geçtiği mücadelenin devre arasına da 37-28 önde girdi.
İkinci yarıda da rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen ÇBK Mersin, üçüncü çeyreğini 50-42 önde tamamladığı karşılaşmadan 69-60 galip ayrıldı.
ÇBK Mersin'de Alina Iagupova, 22 sayıyla maçın en skoreri oldu.
ÇBK Mersin, B Grubu'nda ikinci galibiyetine ulaşırken, Villeneuve d'Ascq LM ise ikinci yenilgisini aldı.