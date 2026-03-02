Canlı
        Haberler Gündem Güncel Vinç araçları sürükledi! Facia kıl payı! | Son dakika haberleri

        Vinç araçları sürükledi! Facia kıl payı!

        İzmir'de freni boşalan vinç, 2 otomobili bir iş yerine sürükledi. Olayda facianın kıyısından dönüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Vinç araçları sürükledi! Facia kıl payı!

        İzmir'in Konak ilçesinde freni boşalan vincin çarpması sonucu iki otomobil ile vinç ve iş yerinde hasar oluştu.

        AA'da yer alan habere göre ilçede O.Ç. idaresindeki vinç, Boğaziçi Caddesi'nde yokuşta seyrettiği sırada freni boşalınca geriye gitti. Bu sırada vinç, arkasında seyreden E.D.'nin kullandığı otomobile çarptı.

        Sürüklenen otomobil ise park halindeki Hasan Gökçe'ye ait başka bir otomobile çarparak üstüne çıktı. Otomobiller elektrik direği ile iş yerine çarparak durabildi.

        Dik vaziyette kalan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü E.D. kazadan yara almadan kurtuldu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu vinç, iki otomobil ve iş yerinde hasar meydana geldi.

        "FACİA OLABİLİRDİ"

        Park halindeki otomobilin sahibi Hasan Gökçe, gazetecilere, iş yerinde çalıştığı sırada fren ve bağrışma sesi duyduğunu söyledi.

        Dışarı çıktığını anlatan Gökçe, "Yukarıdan vincin geri geri geldiğini gördüm. Daha sonra bir kütürtü koptu. Arabam park halinde direğin önündeydi. Önce yoldan geçen bir vatandaşın arabasına daha sonra benim arabayı önüne katıp bu hale getirdi. Direk olmasa zaten bizim dükkan komple aşağıya iniyordu. Kaza sırasında dükkanda 6 kişiydik, 2 müşterimiz vardı. Facia olabilirdi. Bu saatten sonra mala gelsin diyeceğiz. Allah'a bin şükür ölen, yaralanan yok." ifadelerini kullandı.

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde vincin geriye gitmesi ve arkasında seyreden otomobile çarpması yer alıyor. Park halindeki otomobile çarparak sürüklenen araçların, elektrik direği ve iş yerine çarparak durdukları görülüyor.

