Aboubakar, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine bomba gibi başladı! Yıldız futbolcu ilk 20 dakikada rakip fileleri iki kez sarstı, bir ilke imza attı!

Henüz 4. dakikada Larin'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kaleci Altay'ın kapattığı köşeden ağları havalandırdı! Fenerbahçe karşısında 4. dakikada fileleri havalandıran Vincent Aboubakar, siyah - beyazlıların bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü atmış oldu.

Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Aboubakar bir kez daha sahne aldı: Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında bomboş kafayı vuran Aboubakar'ın şutu tam köşeden ağlarla buluştu! Aboubakar böylece ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı.