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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Vincenzo Montella, EURO 2024'te 26 oyuncusunun 23'üne forma verdi! - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella, EURO 2024'te 26 oyuncusunun 23'üne forma verdi!

        EURO 2024'e çeyrek finalde veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, aday kadrosundaki 26 oyuncunun 23'üne forma şansı verdi. Süre bulamayan isimler; kaleci Uğurcan Çakır, stoper Ahmetcan Kaplan ve forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:57 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:57
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        Montella, EURO 2024'te 23 futbolcuya şans verdi!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, aday kadrosundaki 26 oyuncunun 23'üne forma şansı verdi.

        Vincenzo Montella, ay-yıldızlı ekibin 3'ü grupta olmak üzere oynadığı toplam 5 maçta 23 oyuncusundan faydalandı.

        ÜÇ FUTBOLCU ŞANS BULAMADI

        Milli takımın EURO 2024 kadrosunda yer alan 3 futbolcu, turnuvada forma şansı bulamadı.

        Süre bulamayan isimler; kaleci Uğurcan Çakır, stoper Ahmetcan Kaplan ve forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım oldu.

        EN FAZLA FORMA GİYENLER BARIŞ ALPER VE FERDİ

        A Milli Takım'ın EURO 2024 macerasında Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu en fazla forma giyen oyuncular olarak dikkati çekti.

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        Milli takımın oynadığı 5 maça da ilk 11'de başlayan Barış Alper ve Ferdi, bu karşılaşmaların tamamında sahada kaldı. İki oyuncu da uzatmalar hariç 450 dakika forma giydi.

        KALE MERT GÜNOK'UN

        Vincenzo Montella'nın kaledeki ilk tercihi deneyimli file bekçisi Mert Günok oldu. Mert Günok, 4 maça ilk 11’de başladı ve 360 dakika forma giydi.

        Mert, yalnızca sakatlığı nedeniyle 3-0 kaybedilen Portekiz maçında kalede yerini alamadı.

        STOPERDE EN FAZLA SÜREYİ ABDÜLKERİM ALDI

        Montella, savunmada en fazla Abdülkerim Bardakcı'yı sahada tuttu.

        Cezası nedeniyle Avusturya maçında forma giyemeyen Abdülkerim, diğer 4 maçın tamamında sahada kaldı ve 360 dakika sahada kaldı.

        Bir maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Samet Akaydin de 4 maçta 337 dakika süre aldı. Samet, Hollanda maçında ise sakatlanarak oyundan çıktı.

        Hem stoperde hem de orta sahada forma giyen Kaan Ayhan, 5 maçta da şans bulup, 361 dakika sahada kaldı.

        Sağ bekte görev yapan Mert Müldür ise 4 maçta 347 dakika şans buldu.

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        EN AZ SÜRE ALANLAR İRFAN CAN KAHVECİ VE SEMİH KILIÇSOY

        A Milli Takım'ın EURO 2024 maçlarında en az süreyi alan iki isim İrfan Can Kahveci ve Semih Kılıçsoy oldu.

        Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin turnuvanın büyük bölümünde tedavisi sürdü. İrfan, yalnızca Avusturya karşılaşmasının son bölümünde oyuna girdi ve uzatmalarla birlikte 11 dakika sahada kaldı.

        Genç golcü Semih Kılıçsoy ise forma şansını Hollanda ile oynanan çeyrek final mücadelesinde yakaladı. Oyuna 89. dakikada Kaan Ayhan'ın yerine giren Semih, uzatmalarla birlikte 7 dakika mücadele etti.

        EURO 2024'TE MİLLİ FUTBOLCULARIN OYNAMA SÜRELERİ

        Ay-yıldızlı oyuncuların EURO 2024'te sahada kalma süreleri şu şekilde oldu:

        Oyuncu Maç Toplam süre (Dakika)
        Barış Alper Yılmaz 5 450
        Ferdi Kadıoğlu 5 450
        Kaan Ayhan 5 361
        Mert Günok 4 360
        Abdülkerim Bardakcı 4 360
        Hakan Çalhanoğlu 4 356
        Kenan Yıldız 5 347
        Mert Müldür 4 347
        Arda Güler 5 342
        Samet Akaydin 4 337
        Merih Demiral 4 206
        Orkun Kökçü 4 221
        Salih Özcan 4 155
        İsmail Yüksek 3 153
        Kerem Aktürkoğlu 5 103
        Zeki Çelik 3 103
        Altay Bayındır 1 90
        Yunus Akgün 1 70
        Yusuf Yazıcı 2 56
        Okay Yokuşlu 3 52
        Cenk Tosun 2 23
        İrfan Can Kahveci 1 11 (Uzatmalar dahil)
        Semih Kılıçsoy 1 7 (Uzatmalar dahil)
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