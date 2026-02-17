Vincenzo Montella: Galatasaray’ı küçümsemek büyük hata olur

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'da La Gazzetta Dello Sport'a konuştu.

Galatasaray - Juventus maçı hakkında konuşan Montella değerlendirmelerde bulundu.

"MADEM BİR TANE SÖYLEMEM GEREK, YUNUS AKGÜN DİYORUM"

Sarı kırmızılı takımın kadrosu hakkında konuşan İtalyan hoca, "Osimhen sadece Türkiye’de değil, İtalya’da da başka bir gezegendendi. Icardi olağanüstü bir bitirici ve sakatlığından önceki gibi tekrar gol atmaya başlıyor. Ama Galatasaray çok daha fazlası. Torreira’yı ve benim milli takımımdan 6-7 oyuncuyu düşünüyorum. Bir isim mi? Madem bir tane söylemem gerek, 2000 doğumlu hücum oyuncusu Yunus Akgün diyorum. Onu Adana’daki dönemimde de çalıştırmıştım. Galatasaray’ı küçümsemek büyük hata olur." dedi.

REKLAM

"SPALLETTI, JUVENTUS'A NET BİR KİMLİK KAZANDIRDI" "Spalletti, Juventus'a net bir kimlik kazandırdı ve birçok oyuncu onun gelmesinden bu yana gelişti." diyen Montella, "Inter'in 15 puan farkı çok büyük, ama Juventus altı yıldır şampiyon olamıyor. Futbol döngüseldir, Juventus'un da zamanı gelecek ama seviyeyi yükseltmek için takviyeye ihtiyaç var. Luciano bir numara ve Juventus'u gelecekte de hak ettiğini kanıtladı." şeklinde konuştu.