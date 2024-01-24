Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Vincenzo Montella, Kasımpaşa'yı ziyaret etti - Kasımpaşa Haberleri

        Vincenzo Montella, Kasımpaşa'yı ziyaret etti

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vncenzo Montella, Kemerburgaz Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde Kasımpaşa Kulübü'nü ziyaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 20:58 Güncelleme: 24.01.2024 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Montella, Kasımpaşa'yı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vncenzo Montella, Kemerburgaz Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde Kasımpaşa Kulübü'nü ziyaret etti.

        Lacivertli-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kulüp CEO'muz Serkan Reçber ve Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'yı Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde ağırladı.

        Ziyaret sırasında takım kaptanımız Aytaç Kara ve Yasin Özcan ile sohbet gerçekleştiren Montella, kendilerini takip ettiğini ve beğendiğini belirterek oyuncularımızın gelişim süreçlerine devam etmelerini istedi.

        Montella, kulüp yetkililerimize ve oyuncularımıza misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, başarı diledi.

        Reçber ve Uğurlu, Montella'nın ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, kendisine teşekkür etti. Ayrıca, duydukları memnuniyeti ifade etmek adına oyuncumuz Yasin Özcan'ın isminin yazılı olduğu formayı Montella'ya hediye ettiler."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kırmızı kart çıktı!
        Kırmızı kart çıktı!
        Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı cuma günü ilan edilecek
        Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı cuma günü ilan edilecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan flaş açıklamalar!
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        Acun Ilıcalı'nın sponsoruna yeni operasyon
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        MHP 55 adayını daha açıkladı
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici
        Alman Şansölye: Ülkenin durumu tedirgin edici
        Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü
        Kayseri'de korkunç olay! Baba kazara oğlunu öldürdü
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        İşçinin vergisine yüzde 10 sınırı çağrısı
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı