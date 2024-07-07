Virgil Van Dijk: Barış Alper Yılmaz ele avuca sığmaz biri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımızı 2-1 yenerek yarı finale yükselen Hollanda milli takımının tecrübeli oyuncusu Virgil Van Dijk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Trt Spor'a konuşan Van Dijk'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sonlara doğru geri çekildik. Türkiye çok fazla risk aldı ve üstümüze geldi. Sonunda yarı finale yükseldik. Taraftarlarımızla güzel bir kutlama yaptık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Stadyumda çok fazla Türk taraftar vardı. Takımımla çok gurur duyuyorum. Biz de çok iyi başladık, topa sahip olmada ve rakibin topa sahip olmasında. Sonra daha özensiz oynadık ve tehlikeli yerlerde toplar kaybettik. Sonuç olarak, çok fazla top kaybı yapmamamız nedeniyle kontrataklarla daha tehlikeli oldular. İkinci yarıda sakin kalmalı ve yakaladığımız fırsatları değerlendirmeliydik. Bunu da iyi yaptık. Elinizden gelen her şeyi yapmalısınız ve biz de yaptık. Bir kurtarışa, bir müdahaleye ya da başka bir şeye herkesin nasıl tepki verdiğini görüyorsunuz. Bunu birlikte yaptık ve yarı finale çıkmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Şimdi toparlanıp bir başka zorlu maça hazırlanacağız."