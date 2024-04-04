Virgosol, Berlin ofisini açtı

Yazılım kalite kontrol ve güvencesi alanında faaliyet gösteren Virgosol, hizmet ağını yurt dışı açılımlarla genişlettiğini bildirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre global merkezinin kapılarını Berlin’de aralayan Virgosol, bu yıl içinde Londra ofisini de hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Virgosol Kurucu Ortağı ve CEO’su Özgür Arzu Er, “Virgosol olarak 4 yıl önce üretmeyi seven, çözüm odaklı ve yenilikçi insanları bir araya getirme ve dijital dünyada deneyim farkı yaratan çözümler sunma hayaliyle ‘Fark Yaratmak’ mottosuyla çıktığımız yolda hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. Hali hazırda Türkiye’nin en büyük kurumsal markalarının yanında global markalara da yazım kontrol ve güvencesi alanında uçtan uca çözümler sunuyoruz. Şimdi de çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Avrupa’nın güçlü ekonomilerinden Almanya’yı global merkezimiz olarak belirleyerek; başarı hikayemizi dünya geneline yaymayı ve Türkiye’nin yazılım sektöründe bir dünya markası haline gelmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.